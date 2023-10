Grupos del Sisbén que no pueden acceder a subsidios del Gobierno

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales – Sisbén, empezó a funcionar en 1995 y desde su creación se han implementado cuatro versiones; actualmente, está vigente el Sisbén IV, en el que ya no se clasifica a la población por puntaje de 0 a 100, sino que se ordena por grupos: A, B, C o D.

Asimismo, los datos recolectados sirven para que el Gobierno Nacional destine las ayudas económicas necesarias a los ciudadanos más vulnerables que se registren en los diferentes programas sociales o subsidios.

Para ser parte del Sisbén, la entidad sugiere que los interesados soliciten la aplicación de la encuesta por primera vez, ya sea por Internet o dirigiéndose a una oficina local en su municipio o ciudad de residencia. Luego, se le agendará una cita para que un encuestador visite el hogar y quedar debidamente registrado en alguno de los grupos y subgrupos establecidos.

Grupos y subgrupos del Sisbén IV

Una vez esté dentro del sistema, conocerá a cuál grupo y subgrupo pertenece, dependiendo de la clasificación podrá acceder a los subsidios establecidos por el Gobierno Nacional y el Distrito, recuerde que, el Sisbén no se encarga de otorgar ayudas económicas.

El grupo A se compone por personas que viven en condiciones de extrema pobreza y son categorizados en 5 subgrupos, es decir, de la A1 hasta la A5.

Por su parte, en el grupo B están los ciudadanos en pobreza moderada y se conforma por 7 subgrupos, desde B1 hasta B7.

El grupo C es para la población vulnerable, es decir, quienes están en riesgo de caer en situación de pobreza. Para ellos, se estableció 18 subgrupos que van desde C1 hasta C18.

Finalmente, en el grupo D se incluye a la población no pobre, ni vulnerable; por lo que, se clasifica en 21 subgrupos que van de la D1 a la D21.

Subsidios entregados por el Gobierno Nacional

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), entidad adscrita al Gobierno Nacional, se encarga de “diseñar, coordinar e implementar las políticas públicas para la superación de la pobreza y la equidad social”. Esto lo realizan a través de programas y subsidios otorgados a la población vulnerable del país.

Actualmente, el DPS tiene vigentes los siguientes subsidios: Devolución del IVA, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Familias en su Tierra, Empléate sin Fronteras, Tránsito a Renta Ciudadana, Infraestructura Social y Hábitat, Irarca, Red de Seguridad Alimentaria y Mejoramiento de Vivienda.

Igualmente, esta entidad no es la única en otorgar subsidios; por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene a su disposición el programa ‘Mi Casa Ya’ que entrega ayudas económicas a los ciudadanos de hogares vulnerables para que compren vivienda nueva.

¿Qué personas no pueden acceder a subsidios?

A pesar de que no existe una norma general porque varía de acuerdo con cada programa, en una buena parte de subsidios otorgados por el Gobierno Nacional no pueden ingresar personas clasificadas en el grupo D al no ser consideradas como población en pobreza, ni vulnerable.

Sin embargo, existen excepciones; por ejemplo, ‘Mi Casa Ya’, permite que participen todos los grupos de la A hasta la D; no obstante, quienes estén en el subgrupo D21 no tendrán la posibilidad de ser parte del subsidio.