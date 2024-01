María José Herrera, la colombiana y mánager de producción de SpiderMan Across the Spider-Verse

En Colombia hablar de SpiderMan Across the Spider-Verse es sinónimo de orgullo, pues una colombiana estuvo dentro del equipo que logró la película. Se trata de María José Herrera, quien a lo largo de su vida profesional ha logrado acumular varios éxitos.

Hoy en día, Herrera se destaca a nivel internacional por su trabajo en Sony Pictures Animation. Allí tiene el cargo de manager de producción y gracias a esto vive en Canadá.

Herrera ha demostrado que por medio del esfuerzo y el estudio se puede llegar al éxito. Cuando estaba en la universidad de la Sabana realizó un intercambio en la Mount Royal University, de Calgary, en ese momento se enamoró de Canadá. Para 2016 fue beneficiaria de una de las becas de Colfuturo y gracias a esto pudo volver a Canadá, pero esta vez para estudiar su maestría en Digital Media en el Center for Digital Media (CDM).

La joven evidenció que para poder destacarse era necesario enfocarse y prepararse en un área específica. De esta forma, decidió centrar su vida profesional en el área de producción de realidad virtual, efectos visuales y animación, mientras hacía su maestría. Gracias a esto, logró entrar a estudios de animación y de efectos visuales.

SpiderMan Across the Spider-Verse:

María José Herrera estuvo en Caracol Radio y explicó su experiencia trabajando en el desarrollo de la película. SpiderMan Across the Spider-Verse ya se ha destacado a nivel internacional y cuenta en la actualidad con una nominación a un premio Oscar. “Estamos muy orgullosos por esa nominación, que ha sido tan esperada. La película ya ha tenido muchas otras nominaciones y premios. Me siento orgullosa de haber participado”

La animadora audiovisual explicó que en la película tenía un rol de liderazgo. “Yo fui gerente de producción para los departamentos de Animación, lo que significa que estaba a cargo de un equipo muy grande de animadores. Teníamos en total alrededor de 210 personas, entre animadores, coordinadores, supervisores”.

“El jefe de la parte creativa y yo hacíamos la planeación de cómo entregar la película en la calidad que queríamos, la animación y el tiempo. Nos demoramos alrededor de tres años de planeación y cada semana entregábamos avances”, explicó.