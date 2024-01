La OEA se pronunció ante la inhabilitación política de María Corina Machado

La Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un comunicado en el que dice que la inhabilitación de la candidata presidencial María Corina Machado es una clara muestra de que el régimen de Maduro no permitirá unas elecciones libres, el próximo mes de octubre.

“Ya dejaron el claro que la dictadura no tenía ninguna intención de permitir la realización de elecciones limpias y transparentes”, dice el comunicado

Recordemos que Machado obtuvo el 92,3% de los votos en las primarias de la oposición, pero el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela no permitió que la candidata se presentará a las próximas elecciones presidenciales ni a ningún puesto público.

La OEA reconoció a la candidata como líder de la oposición, “sería patético y repulsivo que alguien pretendiera asumir ese lugar, pasando por alto el pronunciamiento popular indiscutible que hubo en el país en las primarias”.

Al final de la carta, la Secretaría General de la OEA, de la que está a cargo Luis Almagro, aseguró que continuará denunciando la dictadura de Madura y no descansará hasta que Venezuela vuelve a ser una democracia. “La Secretaría General de la OEA, que en estos años ha demostrado que no es indulgente con ninguna forma dictatorial de ninguna ideología, seguirá pronunciándose y denunciando a la dictadura y sus autoridades, y no abandonará jamás la lucha de volver la democracia a Venezuela”.

El comunicado ha sido publico por la organización internacional como por su secretario en redes sociales.