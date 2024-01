¿Qué hay dentro de las almohadillas de los perros? Funciones y cómo protegerlas

Las patas de los perros son una parte muy curiosa de estos animales. Si bien tienen el mismo fin que tienen las manos y los pies de los seres humanos, sus formas y texturas llaman la atención.

Dependiendo del animal, estas partes de los perros pueden ser peludas, delgadas, grandes, suaves o flexibles, pero en cualquiera de los casos, son muy importantes para los animales. Una gran curiosidad es de qué están hechas las ‘almohadillas’ o patas de los perros, a continuación le contamos esta y otras curiosidades fascinantes de las mascotas.

¿Cuál es la anatomía de las patas de los perros?

La doctora Stephanie Austin, BVMS y directora médica de Bond Vet en Nueva York, explica que las patas de los perros son como nuestras manos y pies, están conformadas por muchos huesos, piel, tendones, músculos, ligamentos diminutos y capas de grasa que brindan calidez y amortiguación. De igual forma, señala que son estructuras muy complejas que funcionan en conjunto pata permitir que los perros se muevan con fluidez.

De los 319 huesos que tiene los perros, 26 hacen parte de las patas: 12 en las patas delanteras, 6 en cada una, y 14 en las patas traseras, 7 en cada una. En total, las patas tienen 5 partes:

Las garras Las 4 almohadillas digitales La almohadilla metacarpiana El espolón La almohadilla carpiana

¿Qué tienen por dentro las almohadillas de los perros?

Según explica el portal The Farmers Dog, todas las almohadillas de las patas están conformadas por tejidos adiposos (grasas) y fibras elásticas. Estas están cubiertas por una piel gruesa y muy pigmentada, es, de hecho, el tipo más grueso de piel canina. La suavidad estará determinada por el tipo de actividad y suelos en los que acostumbre el perro, si se la pasa en superficies más duras, le pueden salir más callos.

Las almohadillas se encargan de amortizar los golpes y protege los huesos y las articulaciones de los perros. La piel gruesa, por su parte, protege al animal de terrenos que podrían causar traumatismos. El portal explica que la mayor responsabilidad de absorber el impacto lo tienen las almohadillas digitales, metacarpianas y metatarsianas de la pata.

De acuerdo con la doctora y consultora veterinaria de Dog Lab, Sara Ochoa, cuando un perro corre: “necesita tener algo acolchado entre sus patas y el suelo para ayudar a disminuir la cantidad de presión en la planta”, explicó. No obstante, esto no quiere decir que los perros no sean vulnerables a sufrir accidentes por superficies muy frías o calientes.

Cuidados de las almohadillas

La veterinaria de Wellness recomienda tener presentes las siguientes recomendaciones para proteger las almohadillas de sus mascotas: