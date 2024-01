“Dios le está dando una nueva oportunidad”: mánager del cantante Fausto Chatella

Durante este sábado se conocieron más detalles de cómo avanza favorablemente el estado de salud del cantante barranquillero Fausto Chatella, quien aún permanece en la UCI de la Clínica Iberoamericana, donde es monitoreado tras presentar problemas en su sistema respiratorio.

Gustavo Santrich, mánager del artista, sostuvo que Chatella había ingresado a un centro hospitalario para realizarse unas terapias respiratorias.

“Él me llamó luego de un evento en Cartagena para decirme que se iba a realizar un chequeo y después el médico le informó que presentaba signos de neumonía. Ya después me informan que no podía respirar por si solo y fue cuando le colocaron la respiración asistida en una unidad de cuidados intermedios para donde luego lo pasaron a UCI”, señaló Santrich.

El mánager sostuvo que fue complicado comprender cómo un tema de una “simple gripe” se convirtió en un “viacrucis” para el cantante.

“Los medicamentos no le estaban haciendo efecto ya que la infección estaba siendo muy agresiva. Y fue cuando lo trasladamos a otra clínica donde le trataron ese problema y comenzó a evolucionar favorablemente”, agregó Santrich, quien continuó argumentando que “Dios le está dando una nueva oportunidad para que siga haciendo lo que ha hecho hasta el momento que es llenar de felicidad a la gente que escucha su música”.

El mánager sostuvo que Chatella ya fue extubado y respira por sus propios medios, y que luego de la recuperación del cantante, continuará grabando su nuevo álbum.

Chatella ha ganado siete Congos de Oro Del Festival De Orquestas del Carnaval de Barranquilla.

