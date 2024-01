Decretan prohibición al consumo de drogas y alcohol en espacios públicos de Armenia

Armenia

En Armenia decretan la prohibición para el consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas en espacios abiertos al público dentro de un perímetro de 100 metros del área circundante

La medida apunta a la recomposición del tejido social con la protección de los entornos escolares, escenarios deportivos, parques y plazoletas. Precisamente el decreto 218 del 23 de enero del 2024 establece la prohibición en el consumo, distribución, ofrecimiento o comercialización de sustancias psicoactivas naturales o sintéticas, inclusive la dosis personal, así como tampoco el consumo de bebidas alcohólicas, durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El alcalde de la ciudad, James Padilla mencionó la importancia de la medida para alejar a la juventud del consumo y tráfico de estupefacientes que es una de las mayores problemáticas. Recordó que esta medida es una de las promesas de su campaña para generar las condiciones idóneas de seguridad y respondiendo a la solicitud de ciudadanos que reclaman los espacios públicos para su disfrute.

Por su parte el coronel Pedro José Saavedra, comandante de la Policía del Quindío dijo que realizarán el acompañamiento a la administración municipal para dar cumplimiento a dicho decreto. Sostuvo que es un apoyo que también es para el resto de los municipios con el fin de generar los comparendos respectivos a quienes incumplan la medida.

Así mismo dio a conocer que del total de llamadas que reciben a la línea 123, más del 50% corresponde a requerimientos por el consumo de sustancias en espacios públicos por eso es un respaldo al actuar policial.

El decreto también establece la socialización y pedagogía entre secretaría de Gobierno de la ciudad y Policía.

Caracol Radio en tu barrio desde el parque Laureles de Armenia