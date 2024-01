“No sé qué grupo armado me secuestró, estaban encapuchados”: Registrador del Chocó

Bogotá

En diálogo con Caracol Radio, el delegado de la Registraduría para el departamento del Chocó, Jefferson Murillo, contó que tras su liberación, se encuentra en revisión médica para verificar su estado de salud luego de las largas caminatas que tuvo que pasar, durante 17 días de cautiverio, junto a su primo Blyderson Arboleda.

Murillo, confirmó que su secuestro, registrado el pasado 6 de enero, tuvo lugar en la vía entre Quibdó- Istmina, cuando se encontraba junto a su primo y fue abordado por cuatro hombres armados.

“No tengo indicios de que grupo armado me secuestró, todos estaban encapuchados, dotados de armas largas, me pararon en la carretera Quibdó - Istmina, alrededor de las 4:00 pm, me hicieron descender del vehículo, me dijeron que tenía que ir a una reunión con ellos. Posteriormente nos ingresaron a la selva, tuvimos que caminar el primer día 24 horas, por eso tengo varias heridas en las piernas”, dijo Murillo.

Además, aseguró que su liberación se habría dado por presión social, en zona rural del municipio de Lloró, Chocó.

“Simplemente me dijeron vamos ya a llevarlo a la libertad, me dejaron en cierto corregimiento cerca al municipio de Lloró. Hay que agradecerle a la fuerza pública porque tuvieron mucho acompañamiento con mi familia, pero creería yo que la liberación se dio por la misma presión social, de la prensa y las personas haciendo marcha en el país y el departamento del Chocó”, explicó.

La liberación de Murillo se dio el pasado 23 de enero, luego de permanecer 17 días en cautiverio junto a su primo.