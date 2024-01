Liga Femenina: Este es el calendario oficial del torneo

La Liga Femenina está próxima a comenzar y desde ya los 15 equipos participantes alistan sus equipos para dar la mejor participación en la búsqueda del título. La primera fecha comenzará el sábado 17 de febrero con el encuentro entre Junior y Real Santander.

Debido a que el campeonato femenino tiene un número impar de participantes, cada fecha descansará un equipo para que se pueda llevar a cabo el certamen con normalidad. En esta ocasión, Atlético Nacional será el equipo que descanse, por determinación que se dio en el sorteo realizado el martes 23 de enero.

Los demás compromisos de la primera jornada van de la siguiente manera: Cúcuta Deportivo vs. Independiente Santa Fe, Millonarios vs. Independiente Medellín, Alianza FC vs. Deportivo Cali, Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto, Llaneros vs. Equidad y América de Cali vs. Internacional Palmira.

El partido más atractivo de la jornada es Millonarios vs. Independiente Medellín, que seguramente sea el preliminar al partido del equipo masculino ante Águilas Doradas en la séptima fecha de la liga colombiana.

Con el gran mercado de fichajes que ha tenido para esta temporada, Millonarios es llamado a ser uno de los protagonistas del torneo, reforzándose con nombres como Tatiana Ariza, Diana Celis, Liana Salazar, entre otras.

Entre los demás equipos que de seguro protagonizarán esta Liga Femenina figuran los nombres de Independiente Santa Fe, América de Cali, Deportivo Cali y Atlético Nacional. Cabe resaltar las participaciones que han tenido equipos como Deportivo Pereira y Llaneros en ediciones anteriores al alcanzar las fases de cuartos de final y semifinal.