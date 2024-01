"Tenemos miedo de salir: vecinos de Villas de La Candelaria denuncian aumento de atracos

Cartagena

La tranquilidad que se vivía en las calles de la urbanización Villas de la Candelaria, sur de Cartagena, se acabó desde el desmonte de las talanqueras. Durante la emisión del Noticiero del Mediodía en la habitual visita de ‘Caracol Radio de Barrio en Barrio’’, los vecinos advirtieron un incremento acelerado de atracos en las calles, donde la modalidad más frecuente es el hurto a bordo de motocicletas.

De acuerdo con algunos habitantes de la urbanización, los delincuentes ya han hurtado 12 motocicletas y un vehículo durante los últimos meses. Además, recientemente un joven resultó herido con arma de fuego en medio de un atraco registrado a pocos metros de la vía Cordialidad, donde la víctima habría intentado evitar el robo. Este último hecho delincuencial quedó captado en una cámara de seguridad, video que ya es analizado por la Policía para capturar a los responsables.

“La comunidad no aguanta tanta inseguridad que tenemos, se hicieron dos consejos comunitarios aquí en la administración anterior y no pasó nada. Vinieron a quitarnos la tranquilidad con el desmonte de las talanqueras, por eso estamos tocando las puertas del alcalde Dumek Turbay porque tenemos miedo de caminar por las calles. En cualquier momento un delincuente puede abordarnos para robar nuestras pertenencias. Aquí roban celulares todos los días, incluso los casos de hurtos de motocicletas se han disparado porque no hay inteligencia policial ni patrullajes frecuentes”, manifestó Sandra Herrera, presidenta de la Junta de Acción Comunal.

La comunidad de la Urbanización Villas de la Candelaria solicitó la creación de un frente de seguridad, así como la instalación de cámaras de seguridad y alarmas, con el propósito de combatir la delincuencia y capturar a los responsables de los atracos que tanto están azotando a la zona.