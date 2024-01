Alcalde de Cartagena hace llamado al Presidente para mejorar la seguridad de la ciudad

Ante los recientes sicariatos y hechos de intolerancia registrados durante los primeros días del año, el alcalde Dumek Turbay hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que ponga los ojos en Cartagena y respalde las acciones adelantadas en el marco del Plan Titán 24.

“El Presidente pasa mucho tiempo en Cartagena y no es justo que los cartageneros no podamos verlo, y no solamente hablo por mi investidura como alcalde, sino como cartagenero. Nos alegra mucho que esta ciudad sea de preferencia para él, pero queremos ver al Presidente en las calles y en los barrios haciendo la tarea”, dijo.

El mandatario añadió que “es un justo reclamo y aspiraría que en el momento que podamos estar con el presidente, si él lo considera, comentarle lo que tenemos pendiente hacer y ayudarnos a solucionar problemas”.

En cuanto a las medidas impartidas por el Distrito, señaló que hay una inversión histórica en seguridad que se pondrá en marcha en los próximos meses y hoy se adelantará un consejo de seguridad en articulación con la Secretaría del Interior, Fiscalía, Armada y Migración Colombia.

“Estamos implementando acciones, que nos van a tomar unos meses, pero con el nuevo comandante de la Policía esperamos que la dinámica, la sinergia y la manera de mejorar la tranquilidad pública sea más evidente”.

Asimismo, manifestó que, si no hay respaldo en enfrentar la criminalidad y los homicidios en la modalidad de sicariato, ya se está construyendo una estrategia jurídica legal para acudir a la justicia colombiana y sea esta la que ampare los derechos.

“Hablo de los derechos de nuestra vida, bienes, se nos proteja. En esa medida, voy a darme un compás de espera, y si no mejoran las circunstancias, si no nos sentimos respaldados, tendré que acudir a nombre de todos los cartageneros a la justicia colombiana para que sea quien nos ayude”.

“En el consejo se van a exponer los diferentes casos que han sido objetos de noticias en los últimos días para tomar decisiones drásticas y establecer orden en la ciudad”, puntualizó Bruno Hernández, secretario del Interior.