Amenaza de banda AK47 se debe a captura y a que salí a exigir resultados: alcalde Cúcuta

Hacia el medio día del pasado 22 de enero, el alcalde de la ciudad de Cúcuta Jorge Acevedo anunció que de manera muy rápida se logró la captura de uno de los criminales que estuvo dentro del asesinato de un habitante de calle. Sin embargo, tras el pronunciamiento del alcalde, el funcionario denunció amenazas por parte de la banda de la que sería parte el delincuente capturado.

Así reveló el mandatario local la captura: “Quiero compartir con los cucuteños que la Policía de Cúcuta capturó a uno de los criminales que ayer asesinaron a un habitante de calle en el Canal Bogotá.” Del mismo modo, informó que en su mandato una prioridad es lograr seguridad en la ciudad. “La lucha contra la criminalidad y la delincuencia es un mandato popular y prioridad de mi gobierno. La prevención, denuncia y todas las herramientas legales son necesarias para enfrentarlos. Vamos por Cúcuta segura. Gracias a la Policía”

Poco después, se conoció la denuncia, en donde el alcalde aclara que está amenazado de muerte y que la amenaza proviene de la banda criminal AK-47, de la cual el delincuente formaba parte. Pero, además, la amenaza también estaría relacionada con el Tren de Aragua, quienes tienen nexos con la banda.

Esta fue la denuncia del alcalde local: “Dejo a disposición de la Fiscalía, la Policía de Cúcuta esta amenaza que me hacen llegar las bandas Ak 47 y Tren de Aragua. Comparto con el señor presidente, el ministro del Interior y con el ministro de Defensa la amenaza, quienes han estado prestos a atender los problemas de inseguridad de Cúcuta. No me van a intimidar, tenga la seguridad que la institucionalidad siempre se impone ante el crimen”.

En medio de la denuncia que realizó el alcalde, vía X, adjuntó un video como evidencia de la amenaza. En el clip se escucha a una persona refiriéndose al alcalde e indicando en repetidas ocasiones: “mama huevo” y que la amenaza proviene de la banda Ak 47 y el Tren de Aragua.

En Caracol Radio el alcalde Jorge Acevedo se pronunció e indicó que la banda criminal AK-47 está aliada con el Tren de Aragua en la ciudad de Cúcuta y que su amenaza está directamente relacionada con el caso del asesinato del habitante de calle. “Ellos mataron a un habitante de calle con un cuchillo, le dan más de 60 puñaladas. A aparte de eso, lo distribuyen por toda la ciudad generando terror y mandando un mensaje a los que no están con ellos”

“El tema es que yo salgo a exigir resultados, porque no vamos a permitir esto en Cúcuta. El hecho de que se haya dado la captura de uno de los que está en ese video asesinando a ese habitante de calle, pues generó reacción por parte de ellos. Esta reacción la publicaron en una página en Facebook que es de ellos”