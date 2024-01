Salazar y la complicada situación de Águilas Doradas: “Necesitamos más que un estadio”

A pesar de haber iniciado la temporada con victoria sobre América de Cali en el Pascual Guerrero, la situación administrativa de Águilas Doradas es tensa. El equipo antioqueño no ha encontrado apoyo económico de la región y podría terminar cambiando de plaza, tal y como le ocurrió al ya desaparecido Alianza Petrolera, ahora llamado Alianza FC.

Fernando Salazar, máximo accionista de la institución, habló en El Vbar Caracol sobre la complicada situación del club, los problemas que hubo en el pasado con la administración municipal y las soluciones que ha buscado para mantener al equipo en el departamento.

Adicional a lo anterior, Salazar hizo un llamado a las ciudades “no capitales” para que se comprometan más con el fútbol. En su opinión, no solo se necesitan unas canchas, sino que también “un respaldo, un cariño, un abrazo”.

Finalmente reconoció que le hizo un pedido a la Dimayor para que aplacen su duelo del próximo 25 de enero frente a Once Caldas, precisamente porque no cuenta con escenario deportivo.

Complicada situación de Águilas

Posibilidad de cambiar de ciudad

“Si hay más equipos en el departamento al que vas, ellos votan para aprobar. Después es el aval de la Asamblea de la Dimayor. Según los estatutos, se necesita de una minoría simple, o sea la mitad más uno, 19 votos… Aún no sabemos dónde vamos a jugar. Hemos intentado encontrar puntos de encuentro con la administración de Rionegro, pero ellos han sido enfáticos en informarnos que no cuentan con los recursos, que la administración municipal está en una situación precaria, hay un gran endeudamiento, no hay presupuesto. Tienen una gran cantidad de colaboradores y ahora tendrán que reducir la nómina y la situación del municipio es bastante precaria. Aunque le tienen todo el cariño y el respaldo al el proyecto, desde el plano económico no hay forma alguna de ayudar este año”.

Aplazamiento del partido ante Once Caldas

“Necesidad de aplazar su partido de la primera fecha - No sé si tendremos que irnos de Rionegro, ellos no nos han dicho nada. Le hemos pedido a la Dimayor que aplacen el partido de esta semana y nos respondieron que no se puede. Buscamos los argumentos necesarios del porqué se requiere postergar un partido. No es por capricho, el semestre pasado se pospusieron seis partidos, uno de ellos de nosotros. Hay que ser solidarios con los clubes, que son los dolientes en situaciones particulares como esta. El problema no es aplazar, sino que Águilas solucione su problema, después de ser el mejor del todos contra todos el año pasado y de haber conseguido un cupo a la Copa Libertadores. También haber sido campeón del Torneo Nacional Sub-20 y que ha hecho proceso importante desde su cantera, de manera silenciosa, con valores que en este momento son baluartes de nuestra Selección como Danel Muñoz y Kevin Castaño. El 8 de diciembre fuimos lanzados de nuestra sede deportiva, usted sabrá lo que significa mover la sede de un equipo profesional a un predio cualquiera. Estamos como unos parias entrenando unos días en Guarne, otros en Marinilla, otros en Rionegro, otros en El Retiro. Lo más importante que teníamos, que era nuestra sede, a la cual invertimos un recurso importante de 2000 millones, quedó en el aire”.

Buena relación con el Gobernador de Antioquia

“La semana anterior hablamos con el alcalde de Turbo, ahora hablamos por segunda vez con el alcalde de Barrancabermeja. Ellos están muy interesados, pero queremos hacer las cosas bien. Pudimos ir a Valledupar, pero no respondimos unos mensajes a tiempo y fue cuando ellos tomaron la determinación de abrirle las puertas a Alianza Petrolera. Ciudades como Barranca sienten lo que es la ausencia del fútbol profesional, el vacío y la impotencia. Los funcionarios públicos deben entender que lo que gastan en un equipo no deben verlo como un gasto sino como una inversión. Debe revisarse como un punto macro y la dinamización de la economía, lo que representa para la movilidad, el transporte, las empresas hoteleras, los restaurantes, la gente de la venta ambulante. Águilas genera ceca de 80 empleos directos y alrededor de 300-400 indirectos. Finalmente, le escribí a nuestro gobernador, con quien tenemos una perfecta relación. Entiendo que está un poco atareado por las funciones que tiene en los puestos, pero en el momento en que haya una respuesta encontraremos su respaldo, porque es un hombre de deporte y que cuando fue alcalde de Rionegro apoyó generosamente el proyecto”.

Los clubes necesitan apoyo de sus ciudades

“Hay que ser muy sensatos, los equipos de fútbol profesional de ciudades no capitales, porque solo tres tienen ese privilegio, deben tener algo claro con las administraciones locales: los equipos son empresas, que, si bien son privadas, cumplen con un mandato constitucional, que es generar recreación y deporte, así como co-ayudar en la formación social de niños y jóvenes. Equipos como Águilas, junto a otros como Patriotas, Jaguares, Leones, reciben un apoyo económico importante de esas administraciones. Esa es una coyuntura especial, la cual tenemos con esta nueva administración, porque es amiga, bien intencionada, distinta a la anterior que no cumplió con los compromisos y que durante cuatro años nos maltrató en cabeza de mi hermano. Si bien la ciudad de Rionegro dice que nos puede alquilar el estadio, un equipo necesita más que eso, estadio hay muchos. Se necesita un respaldo, un cariño, un abrazo, todo eso que no sentimos en los últimos cuatro años y que hoy sí sentimos en una administración, que nos dice que desafortunadamente no hay cómo apoyarnos económicamente. Los equipos no viven solo de oraciones, sino de realidades económicas. A la hora de responderle a 80 colaboradores, no podemos decirles que no hay respaldo y no hay cómo pagar. Jamás lo hemos hecho y estamos al día. Todo es un tema de voluntad política, que debe traducirse en respaldo económico y administrativo”.

No a Valledupar para seguir en Antioquia

“Somos un equipo formado en Antioquia, que pertenece al departamento. Por eso le he dicho a nuestro gobernador que su primer acto importante para el deporte local es ayudar a que Águilas se mantenga en el oriente antioqueño. Es un llamado muy respetuoso, de buena voluntad, casi que de auxilio. No respondimos esos correos de Valledupar porque confiábamos en que a través de la nueva administración de Rionegro se buscarían nuevas posibilidades. Dilatamos dicha decisión a la espera de sentarnos en un ambiente muy armonioso con los encargados, intentando buscar fórmulas para encontrar recursos para sobrevivir. No tenemos las grandes hinchadas, ni grandes patrocinadores. Hoy no tenemos nada. Ya cuando fuimos a revisar la fórmula para jugar allá, Alianza ya había avanzado en las negociaciones y encontró un acuerdo”.