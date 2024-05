Consejo de Estado admite tutela de Alejandro Gaviria contra Presidente Petro por calumnia

Bogotá

El Consejo de Estado admitió para su estudio la tutela con la que el exministro de Educación, Alejandro Gaviria busca que el presidente Gustavo Petro se retracte tras acusarlo de “desviar $1,5 billones de la infraestructura educativa a la corrupción del Fomag”.

Se trata de unas declaraciones que el Jefe de Estado ofreció desde Sucre el pasado 21 de marzo, cuando acusó a Gaviria de de ser quien cuida el negocio de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) del país.

“Ponen a Alejandro Gaviria, que lo encargué del Ministerio Educación con el mayor presupuesto de nuestro Gobierno a hacer las universidades. En el primer año dejó perder $1 billón y medio que iba a las universidades y lo dejó trasladar al Fomag, donde hay una olla de corrupción, donde la politiquería se come la plata por estar cuidándole el negocio a las EPS, que no era su competencia. Por eso se fue de mi Gobierno, pero no lo dicen”, dijo el mandatario.

Por tales acusaciones, Alejandro Gaviria instauró dicha tutela: “Me tocó poner una tutela defendiendo mi buen nombre, el presidente no puede calumniar impunemente a quien le venga en gana. Para aquellos que siempre le creen al presidente, esa desviación de recursos no pudo haberse dado, porque la adición presupuestal que decide esto se aprobó muchos meses después de que yo saliera del Ministerio de Educación”, aseguró.

“Notifíquese por el medio más expedito y eficaz al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia, Laura Camila Sarabia Torres, o quienes hagan sus veces, quienes podrán contestar la presente acción de tutela y allegar los documentos que pretendan hacer valer como pruebas, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del respectivo oficio”, se lee en el auto del consejo de Estado.