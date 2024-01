Batido de fresa y avena perfecto para las defensas, ¿qué nutrientes aporta?

Como se mencionaba anteriormente, las fresas son una fruta deliciosa y llena de beneficios para el organismo, ya que además de contar con vitaminas y antioxidantes, regula el tránsito intestinal y es ideal para perder paso. Ahora bien, se recomienda introducir este alimento en la dieta siempre que se pueda, y una manera saludable y refrescante de hacerlo es con los batidos. Estas son algunas recomendaciones para que aproveche todos sus nutrientes y propiedades.

Batido básico

Sin duda, preparar un batido de fresa es muy sencillo, por lo que no tendrá excusa para no disfrutar de todos sus beneficios. Es importante saber que la receta básica tan sólo tiene tres ingredientes (incluso dos si usted no desea añadir algún tipo de edulcorante).

Fresas

Leche

Azúcar o edulcorante (opcional)

Si es para sus hijos y necesita llenar varios vasos, calcule unos 400 gramos de fresas, un litro de leche y cien gramos de azúcar, aproximadamente. Una vez tenga todos los ingredientes, siga estos pasos:

Retire las hojas de las fresas y lávelas bien

y lávelas bien Corte las fresas en trozos más pequeños

Ponga las fresas y la leche en la batidora

Añada el azúcar o edulcorante si quiere que tome un sabor más dulce

Bata hasta que quede cremoso y sin grumos.

Si lo desea, puede pasarse por el colador para que quede una textura más fina. Una vez hecho, se recomienda meterlo en la nevera para que, al servirlo, esté todavía más fresco.

Batido fresas y avena

Se trata de una variación a la receta anterior, que es ideal para el desayuno, onces o postre. No contiene gluten, lácteos ni azúcares añadidos. Lo sorprenderá ver lo cremoso, saciante y nutritivo que es. Para su preparación tenga a la mano estos ingredientes:

1 taza de copos de avena instantáneos

2 tazas de fresas en trozos

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 tazas de cubos de de hielo

Preparación

Antes de empezar, asegúrese de tener todos los ingredientes y utensilios listos. En primer lugar, en el vaso de la licuadora, mezcle avena y 2 tazas de agua. Licúe hasta que la avena se haya disuelto por completo. Luego de esto, cuele para eliminar las partes no disueltas. Seguido a esto, vuelva a poner el líquido ya colado en el vaso de la licuadora y añada las fresas, extracto de vainilla y los cubos de hielo.

Beneficios del licuado de fresa

Entre otras cosas, una porción de 100 gramos de fresas aporta al cuerpo dos gramos de fibra. Por eso, al añadir otros ingredientes como avena, chía o amaranto pueden contribuir al funcionamiento de su salud intestinal. Además, la fibra dietética presente en la fresa es importante para alimentar las bacterias beneficiosas en el intestino y mejorar tu digestión.

Por ejemplo al beber en la mañana un batido de fresas combinado con otras frutas puede ayudar al estómago, sin la incomodidad causada por la inflamación, ya que esta fruta contiene antocianinas, un pigmento que ayuda a combatir la retención de líquidos y a frenar enfermedades como la gota.

Además de la vitamina C, incluye polifenoles, los cuales son compuestos que poseen excelentes propiedades antioxidantes, ideales para la disminución del estrés oxidativo y la revitalización de las células.