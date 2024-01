Científicos habrían descubierto planeta con vida fuera del sistema solar ¿Cuál sería?

La existencia de vida en otros planetas del sistema solar, o incluso fuera de este, han sido uno de los mayores interrogantes y temas de interés de científicos e instituciones quienes buscan una respuesta a la pregunta de si en realidad nos encontramos solos en el universo.

Durante los últimos meses de 2023, este tema tomó protagonismo internacional, pues la NASA anunció la publicación de un informe sobre la presencia y existencia de vida extraterrestre, además de que el telescopio James Webb revelara los indicios de vida en un exoplaneta.

Recientemente, el medio británico The Spectator publicó un artículo titulado ‘Acabamos de descubrir extraterrestres’, en el que reúne testimonios de distintos científicos británicos especializados en el tema, le contamos de qué se trata.

¿Vida fuera del sistema solar?

Si bien se han generado rumores sobre el descubrimiento de evidencias de vida en un planeta fuera del sistema solar, realizado por el telescopio espacial James Webb, aún no se puede confirmar oficialmente la existencia de otras formas de vida en otros lugares del universo.

Sin embargo, de acuerdo con los expertos consultados por el medio británico, no va a pasar mucho tiempo para que haya una confirmación oficial del hallazgo de vida “extraterrestre”, tal como lo revela la astrofísica británica Becky Smethurst: “creo que vamos a obtener un artículo que afirma tener pruebas sólidas de una firma biológica en la atmósfera de un exoplaneta muy, muy pronto”.

Tal como reseña The Spectator, el astronauta británico Tim Peake en una entrevista para CNBC aseguró que: “Potencialmente, es posible que el telescopio James Webb ya haya encontrado vida extraterrestre, es solo que no quieren revelar ni confirmar esos resultados hasta estar completamente seguros. Pero encontraron un planeta que parece estar emitiendo fuertes señales de vida biológica”.

Qué dice la NASA

El portal Ars Technica, recogió el testimonio de Knicole Colón, una astrofísica del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, y quien es la científica adjunta del proyecto del telescopio espacial James Webb, JWST, quien aseguró que el JWST no ha encontrado evidencia definitiva de vida en un exoplaneta, sin embargo, el portal asegura que no fue un no rotundo, por lo que podrían tener indicios de la existencia de vida fuera del sistema solar.

También aseguró que se espera que las observaciones del telescopio puedan conducir a la identificación de posibles firmas biológicas que podrían hacer que la habitabilidad de un exoplaneta determinado sea más o menos probable, además de afirmar que se necesitan misiones en el futuro para dar una conclusión.

Si bien estas declaraciones han generado un debate entre la comunidad científica, de acuerdo con los investigadores británicos, la fecha en la que se conozca la existencia de vida extraterrestre estaría cercana a ocurrir.