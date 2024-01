Ejército lamentó el fallecimiento del soldado (r) Hernando Amaris: Este es su testimonio

Bogotá

A través de un comunicado, el Ejército Nacional, lamentó el fallecimiento del soldado profesional retirado Hernando Amaris López, quien se suicidó en días pasados, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.

Antes de suicidarse el uniformado, que se encontraba en condición de discapacidad, dado que perdió uno de sus brazos, grabó un testimonio expresando inconformidad por la indemnización que obtuvo y denunciado irregularidades dentro de la institución.

“No soporto mas llevar mi vida así, sin dinero para completar tanto medicamento, saturado sin plata, cada 4 días 100 mil para comprar medicamentos, pero no los tengo”, dijo en un video el soldado fallecido al despedirse de su hijo.

En el mismo video, denunció: “Le hecho la culpa también de todo lo que me ha pasado, a mi me faltaban 6 meses para pensionarme y estaba trabajando en una obra donde el Mayor Niño Marchena se estaba robando el material, tenía uno que quedarse callado y agachar la cabeza. Sacábamos 40 pacas de cemento y de esas se robaba 25 iba y las vendía en Cimitarra. (...) El batallón de Soledad es una farsa, allá llega un soldado discapacitado que cae en un campo minado y a los dos meses lo quieren sacar de allá, como si el soldado hubiera querido pisar la mina. Cómo es posible que me van a dar 70 millones de pesos por esta lesión, yo no puedo trabajar”, dijo.

Conocido el material audiovisual, la Trigésima Brigada, informó que dispuso de personal militar y civil para apoyar al núcleo familiar cercano del soldado retirado.

“El militar perteneció a la institución hasta el 6 de marzo del año 2023, y había finalizado el proceso de junta médica en la vigencia 2022; esto de acuerdo con la información suministrada por el Comando de Personal de la Fuerza”, informó el Ejército.

La institución explicó que “de acuerdo a las primeras verificaciones en el sistema de Sanidad del Ejército, registra que el despacho de medicamentos se efectuó en su totalidad a través de la empresa encargada, y los servicios especializados en ortopedia y psiquiatría se habrían brindado de acuerdo a las necesidades requeridas por el beneficiario. El Comando de la institución ordenó realizar una comprobación sobre la situación manifestada, así como de otros aspectos señalados por el soldado retirado en el material audiovisual”.