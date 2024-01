¿Perdió Ricardo Roa el apoyo de la junta directiva de Ecopetrol?

Estas próximas semanas pueden ser claves para Ecopetrol, la compañía más importante del país que representó en el 2022 el 10,9% del PIB de Colombia y que es 88% pública, pues la compañía ha visto muchos cambios en su primer nivel: vicepresidentes que salen, altos cargos que deciden renunciar o que son despedidos sin justa causa. Pero también ha ocurrido algo fundamental y tiene que ver con el presidente Ricardo Roa y con la junta directiva de la empresa.

Una parte de sus 9 miembros está muy preocupada con las investigaciones y actuaciones que recaen sobre Roa, quien fue el candidato que quiso el presidente Gustavo Petro y que reemplazó a Felipe Bayón. Roa fue designado el 11 de abril del 2023, es decir, lleva menos de un año al frente de Ecopetrol, pero desde el primer día ha tenido ruidos a su alrededor.

¿Cuáles son los escándalos de Ricardo Roa?

Desde su trabajo en la campaña del entonces candidato Gustavo Petro, Ricardo Roa ha estado envuelto en escándalos, pues hay pruebas, como recordó Daniel Coronel en su columna de Cambio el fin de semana, de donaciones no declaradas, pagos a empresas inexistentes y cuestionamientos sobre los topes de campaña.

Otro tiene que ver con su pareja, Julián Caicedo, quien ha tenido contratos con entidades estatales, a pesar de no trabajar en algunos de esos sitios en los que recibía generosos salarios.

Y por supuesto, el famoso apartamento 901 en Bogotá, comprado en diciembre de 2022, por 1800 millones de pesos, una ganga por su tamaño, ubicación y 6 parqueaderos, a una compañía que tiene como representante legal a Serafino Iacono, un próspero empresario venezolano e italiano del mundo de los hidrocarburos.

Iacono, que hizo parte de la compañía Pacific Rubiales, es además uno de los accionistas a través de la empresa NG Energy International Copr. del pozo Sinú 9, que tiene un acuerdo de confidencialidad con una filial de Ecopetrol para evaluar nuevos negocios. Es decir, Ricardo Roa le compró un apartamento, por un precio bajo, a un señor que tiene intereses comerciales en Ecopetrol.

Frente a esto, el doctor Roa explicó que para el momento de la compra, aún no era presidente de Ecopetrol, y que además no sabía quién era Serafino Iacono.

¿Qué le preocupa a la Junta directiva de Ecopetrol sobre su presidente?

Parte del problema, y esto es lo que creen varios miembros de la junta directiva, es que ya para ese momento, diciembre de 2022, era claro que el gran candidato del accionista mayoritario de Ecopetrol, la nación, era Ricardo Roa. También creen en la junta que no suena creíble que un aspirante a la presidencia de la petrolera no supiera quién era Iacono, con tantos antecedentes con Pacific Rubiales y con peleas con la propia Ecopetrol por el control de Campo Rubiales.

Hay varios miembros de la junta directiva que no están satisfechos con las explicaciones del presidente Roa y le han retirado su apoyo.

En marzo, en la asamblea ordinaria, el gobierno quiere sacar de esa junta directiva a Esteban Piedrahita, que está desde el 2019, a Mauricio Cabrera que llegó en el 2022, y hay dudas sobre el tercer nombre, que podría ser el presidente de la junta, Saúl Kattan, muy cercano al presidente Gustavo Petro, pero que no tiene una buena relación con Ricardo Roa.

En diciembre, la junta directiva devolvió una plancha de 3 nombres al gobierno por falta de idoneidad, y decidió que el cambio de algunos asientos en la junta se harían en marzo y no en una asamblea extraordinaria.

La semana pasada, en una asamblea extraordinaria con los accionistas, se cambiaron los requisitos para ser miembro de la junta directiva de Ecopetrol: la experiencia profesional pasó de 15 a 12 años. Con este cambio, el viceministro de trabajo, Edwin Palma, puede entrar en la junta.

Meses atrás, el presidente Roa se comprometió con la junta directiva a contarles los asuntos relevantes primero, es decir, evitar que se enteraran por los medios de comunicación. Pero este fin de semana, El Tiempo contó que Roa, sí conocía Iacomo, y que hace unos meses se vieron en Punta Cana, en Republica Dominicana, en un evento social.

La junta se enteró por la publicación periodística, y esta circunstancia tiene nuevamente a varios miembros pensando que Roa no ha sido claro en lo que tiene que ver con la compra del apartamento.

Finalmente, el presidente Ricardo Roa le ha dicho repetidamente al presidente Petro que las cosas que no marchan en Ecopetrol, son responsabilidad de la junta, sobre todo del presidente de esa junta, Saúl Kattan. Cosas como el tema de ISA, la electrificadora propiedad de Ecopetrol, y la demora en el cambio de su junta y de su presidente, tienen molesto al presidente Petro. Juan Emilio Posada, ex presidente de ISA y que venía del gobierno Duque, apenas salió de la empresa hace unas semanas. Y lo mismo ha ocurrido con la junta de ISA. Apenas este 28 de enero citaron a junta y allí se cambiará parte de la junta. La verdad es que esta lentitud es enteramente responsabilidad de Roa, y no de la junta de Ecopetrol, que tiene muy poco que ver con el control y manejo de ISA.

En este momento, la pregunta que se está haciendo la junta de Ecopetrol es esta: ¿hay un riesgo inminente por las situaciones que involucran al presidente Ricardo Roa? Hasta ahora, la conclusión es que no. Por eso, la junta está haciendo una labor de análisis de escenarios, con asesorías de abogados colombianos y estadounidenses. Mañana, martes 16 de enero, hay junta extraordinaria para oficializar lo que contamos el viernes en Caracol Radio: la salida de 3 vicepresidentes: el de talento humano, Alejandro Arango, el jurídico, Fernán Ignacio Bejarano, y Pedro Manrique, el comercial.