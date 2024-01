La energía oscura está generando cambios en el universo, ¿de qué se trata? La NASA explica

Aunque hay diferentes cosas que conocemos del Universo, los científicos de la NASA aseguran que todavía falta mucho por descubrir y saber. Las galaxias, estrellas, los planetas, agujeros negros, cometas y asteroides son apenas una pequeña parte.

Los expertos que estudian el Universo se dan cuenta de que se está expandiendo, por lo que si solo se conformara con las cosas que ya se conocen no tendría por qué hacerlo. Ahí es cuando empieza a sonar la energía oscura.

La energía oscura es una fuerza misteriosa que acelera la expansión del Universo, representa aproximadamente el 68% de la masa y la energía del universo, y es la fuerza dominante que determina su futuro. Es decir, casi dos tercios, está compuesto de energía oscura, según la NASA.

Asimismo, se señala que hay cosas en el espacio que tienen fuerza de gravedad, “podemos ver su atracción sobre la materia, como las estrellas y las galaxias. Pero no materia común. No es un agujero negro. No es nada de lo cual hayamos escuchado jamás. Pero sin duda está allí”.

A eso lo denominan materia oscura, y se estima que el 27% del universo esta compuesto de esto. Por lo que, en conjunto, la energía oscura y la materia oscura componen el 95% del universo. “Eso es casi todo el universo. Eso quiere decir que lo que nosotros conocemos y comprendemos es tan solo un 5%”, explican en Space Place.

Por eso, como mencionamos en el inicio, el principal cambio que la energía oscura estaría generando al Universo es su expansión.

¿De qué se trata?

A finales de los 90 del siglo XX, hubo un gran descubrimiento. Midiendo distancias a objetos muy luminosos y alejados, se encontró que la tasa de expansión pasó de frenarse a acelerarse desde que el Universo tenía más de la mitad de su edad actual.

El Dr. Vladimir Avila-Reese, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En una entrevista exclusiva con National Geographic en Español explicó que expansión del Universo es algo que se logra medir solo a grandes escalas, más allá de las galaxias.

“Dentro de ellas, que son sistemas autogravitantes, la expansión no tiene lugar. Mucho menos dentro del Sistema Solar”, explicó Avila-Reese.

“El hecho de que el Universo se expande, y con la tasa que se mide, implica que la teoría general de la relatividad de Einstein es apropiada para describir la dinámica del Universo, agrega el experto”, señala la revista científica.

La naturaleza de la energía oscura es un misterio. Una posibilidad es que se trate de una constante cosmológica, una fuerza uniforme que actúa sobre todo el espacio. Otra posibilidad es que se trate de un campo cuántico dinámico, como el campo de Higgs, que se está volviendo más fuerte con el tiempo.

La NASA está realizando investigaciones para comprender mejor la energía oscura. Los científicos están utilizando telescopios y otros instrumentos para observar el universo y aprender más sobre esta fuerza misteriosa.

El 1 de julio de 2023la nave espacial Euclid de la ESA despegó en un cohete Falcon 9 de SpaceX, lo que marcó el comienzo de una ambiciosa misión para revelar la naturaleza de dos misteriosos componentes del universo, la materia oscura y la energía oscura.