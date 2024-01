En Armenia está frenado proceso de elección para personero debido a una acción de tutela

Armenia

Y es que uno de los aspirantes instauró una acción de tutela solicitando la recalificación de los títulos por lo que desde inicio de año tuvieron que frenar el proceso de elección para personero municipal para el periodo 2024- 2028.

El presidente del Concejo Municipal de Armenia, Juan Camilo Tabares, explicó que el cronograma lo estaban cumpliendo a cabalidad hasta el 15 de diciembre del 2023 donde 46 aspirantes pasaron exámenes con los requisitos mínimos.

Enfatizó que no se ha podido cumplir con la elección porque un Juez de la República ordenó a la mesa directiva a detener el proceso porque una persona que está en listado de admitidos solicitó la recalificación de una segunda maestría, aunque aclaró que de acuerdo con la ley obligan a calificar los requisitos mínimos abogado y especialización o maestría. Fue enfático que la corporación no tiene responsabilidad en el retraso puesto que los juzgados entraron a vacancia judicial lo que no ha permitido reactivar el cronograma.

Recordó que de todo el proceso hay una calificación de uno a 100 y la última calificación la entrega el Concejo que vale el 10%. Explicó que hay una calificación de hoja de vida, entrevista y de conocimiento que fue un convenio con la Universidad del Quindío que de forma gratuita se encarga de la entrevista.

Espera finalizando mes pueda conocerse el cargo de la personería municipal.

