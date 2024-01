Borré no se iría a Brasil: “Nos hemos posicionado en que no queremos dejar ir a Rafa”

El futuro de Rafael Santos Borré sigue incierto, pues aunque desde Brasil afirman que su llegada al Internacional de Porto Alegre es casi un hecho, desde Werder Bremen desmintieron los rumores. El director deportivo del Club, Fran Baumann, aseguró que, hasta el momento, no han recibido ninguna oferta oficial por el colombiano.

En conversación con el Diario Bild, el dirigente destacó que desde el club no tienen planes de desvincularse del jugador. “Nos hemos posicionado en que no queremos dejar ir a Rafa. Entonces no tenemos ningún interés en eso. Nuestra posición es muy clara”, señaló al reiterar que, aunque su llegada a Sudamérica se ha mostrado como un hecho, la realidad es otra.

El barranquillero está a préstamo hasta junio de 2024, por lo que, de darse un traspaso, tendría además que llegar a un acuerdo con el Eintracht Frankfurt, club dueño de sus derechos. Internacional se vería en la obligación de lidiar con ambos equipos para concretar el fichaje, proceso que, de acuerdo a las declaraciones de Baumann, no ha ocurrido.

“Rafa estará en nuestro equipo el domingo en Bochum. Eso también lo leímos, pero ningún responsable se acercó a nosotros. Está claro que allí están implicadas varias partes, tanto el Frankfurt como los jugadores”, comentó.

¿Borré llegará a Brasil?

Recientemente, Globo Esporte informó que el Inter de Brasil, envió a un abogado para ultimar los detalles del traspaso de Borré y que solo bastaría acordar la tarifa del fichaje. La propuesta del cuadro brasileño sería de 5.5 millones de euros, a pesar de que Bild informó que el equipo de Frankfurt solicitaría 8 millones por la estrella de la Selección Colombia.

Será entonces el Werder Bremen el principal obstáculo que impide la oficialización de su contratación, pues incluso se dice que ya existe un acuerdo entre el delantero de 28 años y los dueños de los derechos.

Por el momento, sigue entrenando en Alemania, pero ya lo estarían esperando en Porto Alegre, a pesar de que Baumann confía en su permanencia. Se espera que en los próximos días la información se haga oficial para poner fin a las especulaciones sobre el futuro del colombiano.