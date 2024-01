MinDefensa pide frenar hostilidades contra civiles si se prorroga cese con disidencias

Colombia

El Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central al mando de alias ‘Iván Mordisco’, activaron el martes, 9 de enero, el tercer ciclo de negociaciones en el que esperan definir si extienden o no el cese al fuego bilateral que está por culminar el próximo 15 de enero.

Frente a esto, el ministro de Defensa, Ivan Velásquez, presentó las respectivas evaluaciones actuales del cese al fuego ante las autoridades competentes y ante el Presidente de la República, Gustavo Petro, que decidirá si se prorroga o no el cese al fuego con este grupo armado.

“Hemos presentado nuestras evaluaciones al Presidente y seguimos en ese proceso hasta la evaluación final que debe tomarse entre el 14 o 15 de enero. Uno de los temas revisados es la eficacia del Mecanismo de Monitoreo y Verificación porque deben ser lo suficientemente ágil como para que los hechos que se presentan sean rápidamente examinados y atendidos”, afirmó.

En sus valoraciones, el funcionario Velasquez, destacó que se han detallado situaciones complejas que viven las comunidades en las regiones con presencia de las disidencias de las FARC, y en ese sentido, dijo que de prorrogarse el cese es necesario frenar las hostilidades contra la población civil.

“Sin necesidad de recomendación, un cese que no beneficie a las comunidades no le interesa al Gobierno. Hay que establecer una serie de acondicionamientos del cese que de manera efectiva las comunidades no tengan riesgos”, puntualizó.