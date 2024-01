En Duitama denuncian acoso laboral en empresa de transporte público

Tunja

En las últimas horas se dio a conocer un presunto caso de acoso laboral que se estaría presentando en la ciudad de Duitama, donde trabajadores de la empresa Transportes del Tundama denuncian que desde hace varios años se vienen presentando muchas irregularidades.

Según lo señalado por uno de los conductores de esta empresa, de quien nos reservamos su identidad, ellos trabajan 17 horas al día los siete días de la semana, no reciben prestaciones y tienen que pagar su Seguridad Social, entre otras presuntas anomalías.

“Son muchas inconsistencias que vienen pasando hace muchos años, empezando porque la Seguridad Social le toca pagarla al conductor que son cerca de 500 mil pesos y nosotros hacemos en el mes $1.600.000, pero en la empresa la pasan como si ellos lo pagaran, aquí no hay liquidación, no dan prima, no dan prestaciones, no dan dotación, no dan nada, estamos trabajando más o menos de 5:00 de la mañana a 9:00 de la noche sin parar. Para el almuerzo le dan a uno por ahí 20 minutos y eso no alcanza. Y si usted pierde un viaje para para almorzar, para descansar o para alguna cosa entonces de una vez lo sancionan y son días que no se cancelan”, expresó.

Este tipo de situaciones han generado que los conductores, que son cerca de 120, laboren con cargas excesivas de estrés, ya que les exigen que los recorridos los hagan en un tiempo limitado.

“Ahora acá uno vive demasiado estresado a diario y sin descanso, puesto que a nosotros nos dan un tiempo límite desde que se arranca del paradero a hacer el recorrido, usted tiene que pasar con cierto tiempo en diferentes puntos de la ciudad y si usted no lo cumple lo sancionan; entonces también le toca a uno, como quien dice, hacer eso y mirar por donde pasa, mirar cómo les hace para llegar a tiempo, nos exigen que tenemos que cumplir un cierto horario de recorrido y eso es demasiado estresante porque con esos trancones que hay en la ciudad pues se nos complica el trabajo, pero si uno no llega, los controles sí están pendientes y ya y lo van sancionando”, agregó.

Asegura, además, que fuera de las horas laborales les exigen realizar trabajo virtual.

“Hace poco ingresó una ingeniera que nos coloca hacer charlas, cursos y otro tipo de labores que muchas de las veces no tienen nada que ver con las labores que nosotros realizamos y es de carácter obligatorio, o sea, nos toca sí o sí sacar tiempo, ahora uno llega a las 9:00, 10:00 de la noche a la casa a descansar y ella empieza a enviar esos trabajos, esas tareas y toca resolverlas sí o sí, que son de estricto cumplimiento. Entonces también nos están dañando el descanso en la noche porque a uno le toca 11:00, 12:00 de la noche y al otro día uno madruga a las 4:00 a.m.” dijo.

Por último, indicó que se acercaron a la oficia de trabajo de la ciudad para denunciar este presunto acoso laboral, pero según él, no les dieron ninguna solución.