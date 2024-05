La pista clave que revelaría el paradero de Rosalba Velandia

Bucaramanga

Muy cerca de encontrar a su mamá Rosalba Velandia, manifiesta estar Sergio Delgado, el joven que incansablemente ha buscado a su progenitora desde el pasado 14 de junio de 2022 cuando salió de su vivienda ubicada en el municipio de Piedecuesta, Santander.

Después de casi dos años de búsqueda, ha sido revelada una pista clave que daría cuenta del paradero de la mujer que atraviesa por un cuadro psiquiátrico y quien fue vista por última vez el 20 de marzo en una estación de servicio del municipio de Vélez.

Varias cámaras de seguridad son la esperanza de su hijo, quien asegura que la mujer que se ve en las grabaciones con pantalón suelto de flores, el pelo canoso y delgada es su mamá, la misma que vio por última vez hace más de año y medio.

“Yo estoy seguro que es ella, estoy muy cerca y por eso estoy pidiendo ayuda a que todo el que la haya visto me diga en dónde puede estar. Ella puede estar en Vélez, Landázuri y en esos municipios cercanos porque hay pistas de que la vieron en una estación de servicio. Yo hablé con el señor que la transportó y me dijo que casi no hablaba que solo hizo una llamada comunicando que iba a Vélez a verse con un señor”, dijo Delgado.

El joven se radicó en Vélez en donde busca vereda a vereda y casa a casa a su mamá Rosalba Velandia a quien la comunidad asegura haber visto por diferentes zonas.

Por eso pide que si alguien la ve, le dé aviso llamando al 321 3670761.