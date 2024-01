Cucho Hernández apunta a la Copa América: “Seguiré haciendo el trabajo para estar cerca”

Juan Camilo Hernández, delantero y actual campeón de la MLS con el Columbus Crew vive un buen presente con el equipo estadounidense. El risaraldense cerró una temporada brillante en tierras norteamericanas marcando más de 30 goles y llevándose el premio de MVP del torneo.

En conversación con AS Colombia, el Cucho resaltó lo que fue su último año como delantero vistiendo los colores del actual campeón de Estados Unidos. “Ha sido un año y medio bastante bueno para mí. Muy especial poder conseguir tanto hasta ahora. El secreto ha sido que desde el día que vine lo hice con la misma intensidad y responsabilidad que tenía en Europa; si venía a relajarme no se habría dado lo que he conseguido hasta ahora. Este año será igual o más, quiero conseguir más cosas personales y grupales, ese es el objetivo”.

Si bien no tuvo el mejor paso por Europa, el delantero reconoce que todo ese tiempo le dejó un gran aprendizaje defendiendo los colores del Huesca, el Mallorca, el Getafe, y su último equipo, el Watford de Inglaterra. ” A mis 24 años estoy aprovechando al máximo. Ese paso por Europa, esos 4 o 5 años que estuve allí, me han dado ese conocimiento para demostrar mucho más aquí, fue una decisión acertada”.

Con la Copa América en la mira y las eliminatorias al Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026, Hernández ve como una posibilidad el ser convocado para la Selección Colombia. “Lo que le puedo aportar a la Selección es lo mismo que aporto aquí, la movilidad, la intención de marcar goles, salir y combinar porque no soy un ‘9′ de área sino un ‘9′ que sale y le gusta crear y asistir. Si se da la oportunidad de estar en ese grandioso campeonato que es la Copa América lo voy a disfrutar al máximo. Si no, lo seguiré intentando y luchando. Seguiré haciendo el mismo trabajo para estar cerca de eso”.

Con el cambio generacional y la mixtura de jugadores que ha tenido el seleccionado colombiano, el delantero resalta el apoyo y respaldo que ha recibido por parte de los experimentados. “La experiencia de ellos siempre tiene que estar. El balance de tener juventud y experiencia. Ha quedado claro que jugadores como James, Cuadrado, los demás que han estado siempre en Selección, es muy importante. Para los jóvenes que llegamos es importante el apoyo y la confianza para sentirnos como en casa”.

Jugar en una liga en crecimiento ha sido positivo para Hernández, y más si se tiene en el mismo torneo a un jugador como Lionel Messi que apalanca una industria completa detrás de su nombre. “Creo que es la llegada más importante en la historia de la MLS. Tener al mejor jugador de la historia es grandioso y ha ayudado a la liga a tener más reconocimiento a nivel mundial, es mejor para nosotros, es mucho más vista, a la gente le llama más la atención la liga, que está creciendo enormemente año tras año”.

Si bien el Cucho Hernández sigue enfocado en sus compromisos con el Columbus Crew, no descarta la posibilidad de volver a Europa y vestir la camiseta de un equipo de élite. “Si, ¿por qué no? No es algo que me mata la cabeza o que piense todos los días, pero si en un par de años o más se da la posibilidad y viene un buen proyecto para mi carrera en el que pueda sacar todo de mí, ¿por qué no? Me gustaría volver, pero ahora estoy centrado aquí y lo más importante es este año”.