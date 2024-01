Ojo con los pinchallantas en Bogotá: embajador de Dinamarca fue una de las víctimas

Bogotá D.C.

A través de su cuenta de X, el embajador de Dinamarca en Colombia, Erik Høeg, denunció cómo en repetidas ocasiones fue víctima de los denominados pinchantas mientras hacía su recorrido habitual por una reconocida vía de la capital.

Según Høeg, por un tiempo pensó que los constantes pinchazos eran mala suerte.

“A finales de 2023 tuve un número importante de pinchazos conduciendo mi carro privado por Bogotá. Me parecía muy mala suerte - hasta que me enseñaron lo que había dañado los neumáticos. Desde que decidí evitar conducir por una zona de la ciudad, ya no tuve mas problemas” indicó en su cuenta de X.

Por fortuna, el embajador nunca paró para cambiar el neumático, lo que le quito la oportunidad a los ladrones para hacer de las suyas en la Calle 80 con Avenida Boyacá.

¿Cómo operan los pinchallantas?

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, estas personas dejan clavos o puntillas sobre la vía, con el propósito de que los conductores se detengan de manera obligatoria y en ese momento poder realizar el hurto de las pertenencias del conductor o demás integrantes del automóvil.