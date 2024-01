Daniel Torres se destapa y revela las razones por las que no siguió en el Medellín

Daniel Torres se encuentra en pretemporada con Independiente Santa Fe en búsqueda de poder volver a lograr un título con la institución. Sin embargo, todavía parece difícil de creer cómo no continuó en Independiente Medellín tras el destacado rendimiento que mostró en el segundo semestre del 2023, clave para llegar a la final ante Junior, aunque él asumió su responsabilidad en el penal fallado que significó la derrota.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el volante de 34 años aclaró su salida del conjunto antioqueño. Si bien se dijo en un momento que le habían ofrecido un año de contrato, su permanencia estaba ligada al desempeño durante el primer semestre.

“Me ofrecían un año, pero en realidad eran seis meses, y eso fue lo que afectó realmente la posibilidad de renovar, porque venía de una situación con mi familia de estar cada seis meses moviéndonos, trasladándonos y yo intento dar la estabilidad por lo menos de un año o más en un lugar. Con Medellín ya lo había tenido, pero el ofrecimiento era un año y valorando el rendimiento eran seis meses, si no me iba bien durante esos seis meses, daba igual que hubiéramos firmado el año. Eran seis meses y esperar el rendimiento para tomar los otros seis meses”, aclaró el futbolista.

“El hecho de no haber salido campeones, de tener responsabilidad en no poder conseguir la séptima estrella, influye en la toma de decisiones mía como la de la institución”, agregó.

Por su parte, sobre lo que lo convenció de regresar a Santa Fe, club del que surgió y tuvo un paso exitoso con dos títulos de liga en 2012-I y 2014-II, manifestó que fue clave el ofrecimiento de dos años de vínculo.

“No necesitaba mucho para entusiasmarme, ya lo vivido, lo que representa Santa Fe para mi vida en lo deportivo y mi fe; acá conocí de cristo y empezó la transformación de mi vida y todo lo que vino con esa transformación y la oportunidad que me dio el presidente Méndez de tener un contrato de 2 años hace la diferencia y ayudó a que pudiéramos llegar a un acuerdo”, manifestó.

Renovar la fe en Santa Fe

El objetivo en el cuadro bogotano es poder conseguir títulos, pero para eso, la institución deberá cambiar la mentalidad. “Estamos renovando la fe, hay que clasificar dentro de los ocho, que es el paso a paso y en eso estamos, con la pretemporada y el objetivo claro que es conseguir títulos y poder ganar lo que estemos jugando”.

Sensaciones: “La sensación pasa porque es muy buena, por el trabajo que se está realizando, representa también lo que me compartían cuando pude hablar con el profe Peirano y Méndez de querer cambiar la situación y la dinámica de los resultados. Si se asegura que el triunfo está por la forma en la que se trabaja, estaría garantizado, porque la forma como se trabaja y el grupo, hasta el momento es muy bueno y la sensación pasa porque hay cosas que se hacen bien, que se están mejorando y que en la siembra que se está haciendo, esperamos buena cosecha. Me tiene contento y tranquilo, lo he dicho en varias ocasiones, da igual que nos entrenemos bien, al final los resultados son los que mandan y a partir de mañana tenemos el primer amistoso y es empezar ahí, que, aunque no se juegan con puntos oficiales, que Santa Fe se acostumbre a ganar”.

El apuro de ganar títulos: “Soy consciente de la necesidad de buenos resultados, pero también viví un tiempo muy bonito en esta institución de cortar una sequía de 37 años y ahí si era una gran necesidad, hoy en día no lleva tanto tiempo. Lo que pasa es que Santa Fe se acostumbró a estar dentro de los ocho y a llegar a finales y eso es bueno, porque habla de la grandeza del club”.

¿Qué busca Peirano?: “La intensidad la estamos trabajando y se enfoca el profe en ella. La intensidad es estar en el lugar en el que decidamos y ser intensos, pero no solo estar corriendo detrás del balón, sino tener esa buena administración y ser efectivo con él. Esperemos que lo que estemos practicando, se pueda ver representado y plasmado en los partidos y representado con puntos”.

Mensaje a la hinchada: “Renovemos nuestra fe y hace parte de la afición, que nos puedan acompañar y juntos podamos empezar a conseguir los buenos resultados que estamos esperando y buscando”.