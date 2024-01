Se estrenará un nuevo álbum de David Bowie para recordar su vida y obra

Colombia

El mítico David Bowie lanzará un nuevo álbum llamado ‘Waiting In The Sky (Before The Starman Came To Earth)’ que será lanzado a nivel mundial el próximo 20 de abril para celebrar su vida, obra y el importante impacto cultural. Será una versión exclusiva de 11 canciones que se estrenará el día mundial de las tiendas de discos independientes.

La mayoría de las canciones hacen parte del mítico álbum de Bowie, que es considerado como uno de los mejores de la historia, llamado ‘The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars’. Además, se sabe que incluirá nuevas versiones de ‘Ziggy Stardust’ y ‘Moonage Daydream’.

Llamó la atención que Chuck Berry hará parte del álbum con un cover de ‘Round and Round’. Los fanáticos están celebrando que también se incluirán nuevas versiones de ‘Holy Holy’ y ‘Velvet Goldmine’, dos de las canciones más famosas y queridas por los fanáticos de David Bowie.

Trident, que es la discográfica que está manejando el lanzamiento y edición del álbum dijo que el nombre del álbum proviene de la letra de ‘Starman’ y está cuidadosamente armado para que sea considerado como un homenaje a la vida y obra de David Bowie, uno de los artistas británicos más importantes de la historia.