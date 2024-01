Paraguay confirma su deseo por ser sede oficial de los Juegos Panamericanos 2027

Horas clave en el mundo del deporte para saber cuál será la sede de los Juegos Panamericanos en el año 2027, tras el comunicado emitido por Panam Sports el pasado viernes, en el que confirmaba la decisión de retirar la sede a Barranquilla y que además daba paso a la postulación para los 41 miembros de la organización.

Desde Panam Sports se ha confirmado la molestia por los incumplimientos en los pagos por parte de Colombia, pues la organización recalcó la deuda de al menos ocho millones de dólares que se debían pagar en 2023 y que al país ya se le había otorgado una prórroga para cumplir con su compromiso.

Este hecho ha generado una ola de críticas internas hacia al gobierno y todos los entes implicados en el incumplimiento, pues no solo se perdió la sede, sino que el prestigio del país a la hora de organizar grandes eventos deportivos ha vuelto a recibir un duro golpe.

Tras la bomba desatada, rápidamente se ha especulado sobre posibles sedes, siendo Paraguay la candidata con mejores opciones a la hora de enviar una postulación, en medio de estas conjeturas, Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo, estuvo en el programa ‘6AM Hoy por Hoy’ de Caracol Radio, donde confirmó el deseo de su país por ser sede de los Panamericanos en 2027.

¿Van a luchar por la sede de los Panamericanos?: “Nosotros hemos manifestado en reiteradas ocasiones que Paraguay está interesado en múltiples eventos deportivos, ya enviamos nuestra candidatura para los Juegos Olímpicos junior, y no es un secreto que nos gustaría ser sede de otros eventos”.

¿Ya presentaron la solicitud formal?: “Nosotros hemos recibido la carta de la apertura de la candidatura, pero aún no hemos trazado nada, en la tarde me reuniré con el comité ejecutivo; sin embargo, es de público conocimiento nuestro interés, vamos a analizar si formalizamos o no la candidatura. Estoy al tanto de que no es solo Paraguay, sino también Perú y México, que analiza dos ciudades, trabajan en su candidatura”.

¿Tiene el apoyo del Presidente de Paraguay?: “El apoyo del Presidente es fundamental, ahora bien, él tiene una política de estado que apoya al deporte y a partir de este transformar la sociedad, el deporte es uno de los pilares fundamentales para sacar a los niños de la drogadicción, nosotros tenemos la suerte de tener un presidente que fue capitán de la selección de Rugby, nos sentimos apoyados por su política”.

¿Tiene algún tipo de aprobación por parte de Panam Sports?: “No hemos tenido ninguna luz verde por parte de Panam Sports, la candidatura está abierta a los 41 asociados, si nosotros tenemos la aprobación, trabajaremos para enviar la propuesta, sin embargo, sabemos que Perú y México también tienen serias intenciones de presentar una candidatura”.

¿Cómo miembro de Panam, cree que se puede devolver la sede a Barranquilla?: “La verdad es que Panam Sports tiene su portavoz, yo no puedo opinar nada al respecto, la verdad es que sobre un comité olímpico prefiero no hablar”.

¿Han tenido alguna conversación con Panam?: “Lo único que sabemos es la carta de Panam emitida el viernes, nosotros haremos paso a paso y el comité decidirá si lo llevamos al Ministerio del deporte y a Presidencia, hoy estamos enviando una carta dirigida a la secretaría sobre el comunicado de Panam Sports”.

¿Cuáles son las razones que presentarán a Panam?: “Estamos muy orgullosos de lo que hicimos en 2022, sin embargo, realizar los Juegos Panamericanos es una tarea de mucho trabajo, en los últimos meses hemos presentado mucha documentación al COI”.

¿Apoyaría a Barranquilla si Paraguay no puede realizar su candidatura?: “La verdad es que aún no estudiamos ese contexto, pero todo es posible, si las cosas son razonables, igualmente no estoy al tanto de todo lo que ha sucedido, solo busco el beneficio del deporte, es todo lo que puedo decir”.