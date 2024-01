“Gobierno Duque y Pumarejo incumplieron con los Panamericanos”: Alejandro Ocampo

Colombia

No para la polémica alrededor de la organización de los Juegos Panamericanos 2027. Pese a las evidencias, desde el Pacto Histórico insisten en que la responsabilidad de los incumplimientos en los pagos viene desde el Gobierno anterior y también, corresponde a los salientes mandatos de Barranquilla y el Atlántico.

Así lo indicó el representante a la Cámara, Alejandro Ocampo, quien denunció que la alcaldía de Barranquilla del exalcalde Jaime Pumarejo, debió pagar 4 millones de dólares en julio de 2022, previo a que iniciara el mandato de Gustavo Petro.

“4 millones que no pagó el alcalde Pumarejo y que tampoco pagó el expresidente Duque. Pero no solo incumplieron eso, tienen 7 incumplimientos de los cuales para Panam Sports, es muy grave la organización. Barranquilla incumplió con 7 puntos de la organización, entre esos presentar un cronograma, entre esos el comité organizador que tenía que hacerse 180 días después de la firma, eso era en 2021″.

Sumado a esto, Ocampo señaló que que Jaima Pumarejo y Elsa Noguera, exgobernadora del Atlántico, debían pagar otros 4 millones de dólares el 30 de julio del 2023, y esta cifra tampoco se entregó.

“Es decir, hoy debe 8 millones de dolares, por esa razon no se pudo firmar una poliza de cumplimiento por 50 millones de deolares, y entonces eso desato toda la desconfianza y el incumplimiento. Aquí quienes incumplieron fueron la alcaldía de Barranquilla, Elsa Noguera y el Gobierno Duque, que al día de hoy Barraqnuilla este debiendo 8 millones de pesos de los barraqnuilleros, lastimosamnete”.

Además, el congresita del Pacto Histórico aseguró que se pagaron 58 millones por los derechos de transmisión de los juegos pero en el contrato, se establece que Panam Sports es la única dueña de la transmisión y se reserva el derecho de explotación.

“Pagaron casi 100 mil millones de pesos solo para que lo pasara un canal en Colombia, es decir nos gastamos 450 millones de dólares y fuera de eso para no poder ver los juegos o pagar 100 mil para verlos, pero eso no es lo grave. Lo grave es que además fuera de que pagamos unos derechos que no son nuestros, le tenemos que dar otros 20 millones de dólares a Panam Sports para que ellos contraten la empresa que quieran para transmitir los juegos”.

Ocampo añadió que se pagaron 18 millones de dólares por el derecho a los patrocinios pero el contrato indica que de los 8 patrocinios principales, Colombia solo tendría tres .

“Pagamos 18 millones de dólares por el derecho a los patrocinios y en el contrato consta que a Colombia solo le dan tres patrocinios de 8 y por si fuera poco, Panam Sports se queda con todos los patrocinadores top y los que ellos consideren. O sea no compraron nada, se comprometieron a pagar $70 mil millones de los colombianos por nada, solo por tres vallas”.