VIDEO: Joven de 13 años se convirtió en la primera persona en terminar el Tetris original

Tetris es uno de los videojuegos clásico que casi todo el mundo ha jugado en algún momento de su vida. Se trata de una especie de rompecabezas que pone al usuario a pensar de forma rápida y tener orientación espacial para encajar de manera correcta las piezas que van cayendo en la pantalla, hasta eliminar todas las filas.

Desde que el titulo fue creado y programado por Alekséi Pázhitnov en 1984, nunca nadie lo había ganado. Sin embargo, los desarrolladores de la versión de Nintendo Entertainment System (NES) jamás imaginaron que alguien iba a ser capaz de superar todos los niveles. De hecho, se consideraba “humanamente imposible” superar las 290 filas presentes en el juego.

Sin embargo, lo anterior parece haber quedado en el olvido, pues un joven adolescente de 13 años llamado Willis Gibson, dedicado al juego competitivo de Tetris, demostró toda su habilidad al derrotar a la inteligencia artificial del juego.

Así las cosas, a través de su canal oficial de YouTube, se pudo apreciar el momento exacto en el que el joven adolescente logra ganarle al sistema, forzando a la consola a emitir una “pantalla de la muerte”, en otras palabras se quedó congelada debido a las limitaciones de su programación en el momento en el que fue desarrollado el título y así dando a entender que había llegado al final del juego.

Si bien han salido otras versiones del videojuego como Tetris Effects o Tetris 99, muchos usuarios en línea siguen prefiriendo la versión original de NES.

“¡Sí! Me voy a desmayar, no puedo sentir mis dedos, no puedo sentir mis manos”, afirmó el streamer, quien logró encajar las piezas que caían a una gran velocidad. Así las cosas, logró llegar al récord de 157 niveles, con un total de 1.510 líneas en 40 minutos de partida.

No es fruto del azar

Cabe aclarar que, en el Tetris de NES al completar 10 líneas del juego, se sube un nivel e incrementa la velocidad de las piezas, llegando a un punto en el que estas empiezan a verse un colores muy extraños, pero siguen cayendo. En el caso de ‘Blue Scuti’ ya se conocía su historial destacado en el campo competitivo y más aún por romper el récord en una semifinal del campeonato mundial de 2023.

Lo cierto es que esta hazaña no es fruto del azar, sino que el joven se ha medido en diferentes modalidades desde el año 2021, dedicando aproximadamente 20 horas semanales al videojuego, ya ha ganado varios torneos regionales y aspira a conquistar algún día el Campeonato Mundial de Tetris Clásico.