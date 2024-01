Polémica en proceso de elección de personero de Neiva

Neiva

La discusión se generó al interior del cabildo municipal, durante la posesión de los mismos, quienes adujeron que la mayoría desconocían el proceso que hasta ahora ha surtido dentro de la Corporación la convocatoria desde la anterior Mesa Directiva. En un oficio del 3 de enero, el actual personero de la ciudad Wilson Díaz, envió algunas recomendaciones para la entrevista de elección de su sucesor.

En esta se indica que “actualmente el proceso se encuentra en el 90% del total previsto en la convocatoria, restando tan solo el 10% correspondiente a la entrevista, etapa que será realizada directamente por el Concejo Municipal y en la que deberá garantizarse la aplicación de los principios de mérito, igualdad, publicidad, transparencia, imparcialidad, confiabilidad, validez de los instrumentos, eficacia y eficiencia, tal y como lo señala la ley”.

Asimismo, señala que habiéndose publicado el resultado definitivo de la prueba de valoración de antecedentes y alcanzado el 90% sin mayores contratiempos por parte de los integrantes de la corporación del periodo constitucional inmediatamente anterior, corresponderá a los nuevos corporados finiquitar con éxito el proceso de elección.

Asevera además que es de suma importancia mantener la ampliación de los principios de la administración pública como lo es la publicidad, donde se debe dar a conocer con anterioridad los nombres de los entrevistadores para el presente caso la Mesa Directiva.

“Se sugiere al Concejo que dé aplicación n a las disposiciones señaladas por la Corte Constitucional, evitando de esta manera que el proceso se vea envuelto en críticas y acciones jurídicas” dice el oficio.

Respecto a la situación Caracol Radio habló con el concejal Johan Steed Ortiz quien fue el que propuso la modificación del cronograma para de esta forma poder informar a los demás concejales sobre el proceso, y esto fue lo que dijo “cuando fue la elección del personero en cabeza de Victoria Castro, ella dentro del marco legal hizo la modificación respectiva, ahora no entiendo por qué no se puede hacer, vemos un afán de la Mesa Directiva de elegir personero, y en realidad no entendemos que es lo que está pasando” aseveró Ortiz.