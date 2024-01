Marcela Gómez sobre Lucas González: Lo único que sostiene a un técnico son los resultados

América de Cali se sigue ilusionando con lo que será el 2024. Marcela Gómez, nueva presidenta del equipo caleño, estuvo en los micrófonos del Vbar Caracol hablando sobre cómo será el proyecto deportivo bajo su mando, la continuidad y el proceso de Lucas González y qué sucedió con Adrián Ramos y Luis Paz.

Sobre la renovación de Adrián Ramos, la presidenta aseguró que el jugador se fue porque sentía que el proyecto deportivo era diferente a lo que él buscaba: “Sentía que el proyecto deportivo no estaba acorde a lo que estaba buscando y lo que quería. Ramos y Paz son dos jugadores que están en América para ganar y los últimos semestres no lo conseguimos, además sentían que no teníamos en cuenta muchas cosas a la hora de traer jugadores”.

Acerca de Lucas González, Marcela Gómez afirmó que quieren un proceso, pero no tiene tiempo de esperar un proceso largo: ““Nos hemos reunido varias veces, el sabe, se ha capacitado en metodologías, en estrategias. Tiene una propuesta de juego bastante ofensiva, el sabe que, bonito o feo, necesitamos ganar. Nosotros vemos los informes, que por momentos tenemos el 60% de posesión, muchos remates, pero nada de eso sirve si no se refleja en triunfos. La metodología es muy buena, pero si siento que por momento nos falta pasar de un momento de ataque a la fase defensiva y eso lo hablamos de hoy. Lucas entiende que lo único que sostiene a un técnico en el equipo son los resultados. Nosotros no tenemos tiempo para esperar un proceso como un Guardiola, sí vamos a consolidar un proceso de una plantilla, pero tenemos que corregir ganando. El margen de espera a que esto se desarrolle se terminó desde el bicampeonato”.

El proyecto para 2024: “Ya se había hecho un proceso en el femenino y en categorías de formación, donde priorizáramos el proyecto deportivo y todo se basa en tener una columna vertebral de jugadores de experiencia y tener alrededor jugadores de proyección, canteranos y jóvenes. Adrián, Paz y otros jugadores que son buenos líderes como Cardona son muy importantes. El éxito del femenino ha sido esa sinergia entre capitanes, director técnico y directiva”.

Los diálogos con Adrián Ramos y Luis Paz: “Hablamos más en esta semana que en los cuatro años que estuvieron acá. Nunca hubo un contacto ellos, siempre fue mediante los presidentes que estaban en el momento. Pensábamos que el conducto regular estaba bien, lo que pasa es que siempre después de cada semestre hacemos un balance y el proceso después del ascenso, del título, del bicampeonato, siempre se hizo proceso. Queríamos tener resultados diferentes y algo que hablamos mucho fue que si el proceso exitoso ya se había hecho de esa manera, ese era el camino para emularlo y ellos dos están felices porque se les escucha, se les tiene en cuenta y tienen voz”.

Las próximas contrataciones: “Seguimos trabajando en un delantero, un volante y un central. Estamos tratando de cerrar lo más pronto posible porque ya casi empieza el torneo. Estamos buscando por todo lado, todavía tenemos un cupo de extranjero, los delanteros no están sencillos porque nosotros identificamos que el último semestre generamos muchas ocasiones de gol por partida y faltó meterla, que también ocasionó esas transiciones en las que nos veíamos mal parados. Por eso son tan importantes el delantero y el central, para no sufrir tanto en los contragolpes que son tan letales”.

La llegada de Tomás Ángel: “Eso lo estaba manejando mi papá, hablando directamente con él. El también tenía una oferta en la MLS, no creo que sea una opción hoy”.

Las divisiones inferiores: “Venimos en un buen proceso hace varios años, ya hace unos años venimos implementado una metodología, una forma de jugar. Hemos sacado varios jugadores para el primer equipo y para prestarlos. No todos van a poder jugar y debutar en América. Es un proceso que va a ser continuado. Lo que nosotros buscamos es consolidarlo, venimos haciendo un buen proceso. Ya hay 4 o 5 que entrenan todo el tiempo con el equipo profesional y solo bajan a la Sub 20 a jugar los partidos. Es más fácil debutar atacantes o extremos que centrales, el proceso viene y queremos generar más sinergia”.

El mensaje para la hinchada: “A nosotros también nos parece que faltan contrataciones, justamente por eso estamos trabajando en que los que lleguen le den ese salto de calidad que necesita la plantilla. Es más importante calidad que cantidad, seguramente eso no se verá este semestre, pero es algo que queremos desarrollar los próximos semestres. Hay refuerzos que no son tan rimbombantes, pero van demostrando en el desarrollo de la Liga”.

El fichaje de Barrios: “La de Michael Barrios estaba dentro de las opciones. Me gustó mucho el tema de la experiencia, es un extremo fuerte en el 1v1, el hecho de llevar tantos años en Estados Unidos puede ser un plus para nosotros. El semestre pasado no teníamos recambio de calidad, entraban entremos con características diferentes. Cardona a veces tuvo que jugar de extremo e interiorizaba el juego. Habían variantes, pero no teníamos características parecidas a la de esos jugadores. En Sarmiento y Cristian Barrios tenemos 2 jugadores fuertes físicamente, por lo que con Michael logramos una buena mezcla de experiencia. Los jugadores van desarrollando conocimiento táctico y saben como jugador con distintos técnicos”.

¿Han pensado en algún refuerzo de peso?: “Sería algo buenísimo, algo que marcaría muchísimo. Es un proceso que se iba a ir consolidando, yo crecí viendo así a Thierry Henry y nos hubiéramos endeudado por tenerlo acá. En un día, no muy lejano, se podrá ver eso. Si por mercado de fichajes, hacemos una o dos contrataciones, los recursos los podemos destinar mejores. Es muy importante consolidar una base para generar un círculo virtuoso”.

La salida de Catalina Usme: “Cata siempre tuvo el sueño de consolidar el fútbol en Colombia. Fue pilar fundamental para el desarrollo, es una jugadora que influye dentro y fuera de la cancha. A hoy, después de tener un Mundial y de desarrollar más cosas, le preocupaba que no tuviéramos fecha de inicio de la Liga. Tenía varias ofertas. Es difícil para un jugador de fútbol no tener una competencia cada semana, en el femenino sufrimos eso. La decisión partió por eso, quería tener una experiencia fuera, le interesaba el proyecto de Pachuca. Cata se fue para cumplir el sueño de cumplir una experiencia en el exterior”.