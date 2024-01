Adrián Ramos explicó por qué reversó su decisión y renovó con América

Nuevos tiempos se vienen en América de Cali. En la sede deportiva de Cascajal fueron anunciados, en una rueda de prensa, la renovación de los jugadores Adrián Ramos, que ya había comunicado que no seguiría, y Luis Paz, a quien se le rumoreaba que no iba a continuar en la institución. Por su parte, fue presentada de manera oficial Marcela Gómez como la nueva presidenta del club.

En cuanto a Ramos, ya había comunicado por medio de un video institucional que no seguiría en el club. “América para mí es una pasión, es el club al cual quise llevar a lo más alto en el mundo del fútbol. Fue un sueño hecho realidad ser jugador profesional con América, luego de muchos años de lucha y esperando la oportunidad. Cuando tuve la oportunidad la disfruté mucho. Siempre recibí mensaje de aliento y cariño y me voy muy agradecido con ello”, fueron sus palabras.

¿Por qué reversó la decisión?

Según explicó, no estaba de acuerdo con algunas situaciones bajo la presidencia de Mauricio Romero, quien dejó el cargo en el pasado diciembre. No obstante, recibió la llamada de Marcela Gómez que lo hizo cambiar de opinión.

“Había tomado la decisión de no continuar con América y recibí una llamada de Marcela donde quería hablar conmigo, me preguntó cuáles eran los motivos por los que no quería continuar y se los dije, después ella me explica el proyecto que ella quiere y las intenciones que tiene el club. Decidí dejar atrás la decisión que había tomado, colocarme al lado de ella para trabajar juntos y poder ayudarla. El hincha se puede preguntar: ¿Por qué querías irte?, y ¿ahora quieres quedarte?, pero creo que con la dinámica que veníamos no me sentía cómodo y por eso tomé esa decisión. Marcela no tenía que convencerme, simplemente con el proyecto para tener un América competitivo que pelee títulos y pueda volver a disputar torneos internacionales”.

Respecto a su relación con el expresidente Mauricio Romero, comentó: “Con Mauricio no hubo ninguna diferencia, veníamos en una dinámica y no me identificaba con esa dinámica. Al final nosotros tenemos que tomar decisiones y yo la tomé, resalto cuando recibí la llamada de Marcela para hablar del proyecto, en los últimos días hablamos mucho, algo que no se hizo durante mucho tiempo, esperamos que con nuestras ideas podamos sumar nuestra experiencia para apoyar a los muchachos y así tener un equipo competitivo. Queremos tener una idea clara de nuestro juego y de los jugadores que debemos contratar, que tengan carácter y sepan lo que es el mundo América”.

Finalmente, sobre su nuevo rol en el staff deportivo, en el que ahora deberá tomar decisiones, comentó: “Me siento bien físicamente y las lesiones me han respetado, espero seguir así. Estoy con muchas ganas y mucha ilusión de poder seguir en América y que Dios permita que pueda seguir aportando en este proyecto que hoy inicia Marcela. Esperamos que el trabajo nos den resultados y alegrías a la hinchada, que sin duda es lo que vamos a buscar”.

América iniciará la Liga Colombiana contra Águilas Doradas en condición de local. Asimismo, tendrá el reto de superar el repechaje de la Copa Sudamericana para llegar a la fase de grupos y para eso deberá imponerse ante Alianza Petrolera de visitante el 6 de marzo.