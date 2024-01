VIDEO | Exconcejal de Saravena cuenta detalles del atentado que fue víctima en Arauca

El pasado domingo 31 de diciembre, el exconcejal de Saravena, Luis Naranjo, fue víctima de un atentado por parte de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) mientras regresaba a su vivienda desde el municipio de Tame, suroccidente de Arauca.

El excabildante contó en 6AM HOY por HOY de Caracol Radio detalles de los momentos de angustia que vivió junto a su hermana y su sobrina de ocho años, luego que miembros de esta guerrilla dispararon contra el vehículo en el que se movilizaban y posteriormente los obligaran a descender en plena vía pública.

“Se supone que tanto el ELN como las disidencias de las FARC están en una mesa de diálogo en el que han hecho un pacto, más que con el Gobierno, con el pueblo colombiano, de un cese al fuego. Por eso me llené de confianza y tomé la decisión de hacer el desplazamiento sin el esquema de seguridad”, señaló el exfuncionario.

“Les suplico que no disparen más, llevo una niña”: el dramático relato de exconcejal Luis Naranjo del Centro Democrático cuando fue atacado por el ELN en la vía que comunica a Saravena con Tame.



¿De qué paz total están hablando si esto está lleno de violencia? pic.twitter.com/werbHahgwe — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 4, 2024

Detalles del atentado

Naranjo contó que sobre las 4:00 p. m., mientras regresaba desde Tame a Saravena, un grupo de hombres armados abordaron el vehículo en un reductor de velocidad en zona rural del municipio de Fortul, razón por la cual decidió hacer una maniobra evasiva y regresar por la vía a Tame.

El exfuncionario, quien fue declarado objetivo militar por parte de los grupos armados que hacen presencia en el convulsionado departamento, cuenta que tras esta maniobra, dos de los sujetos armados dispararon sus fusiles contra la camioneta.

“En ese momento me percato que una motocicleta de alto cilindraje empieza a perseguirnos y el parrillero emprende a dispararnos. Unos kilómetros antes de llegar al puente que es conocido como el río El Tigre, me percato que una camioneta gris viene siguiéndonos y unos guerrilleros empiezan a dispararnos desde el vehículo”, detalló el exconcejal.

8 kilómetros de persecución

Naranjo explicó que la persecución tardó cerca de 8 kilómetros mientras los miembros del ELN impactaron la camioneta en el retén hasta que perdió el control total del vehículo cerca de un puente vehicular de un paso.

El exfuncionario contó que posteriormente descendió del vehículo con las manos en alto y suplicó a los armados que no dispararan más, que estaba acompañado de su hermana y de su sobrina.

“Ellos me toman por el cuello, me agachan, me quitan el arma que tenía. Una pistola que adquirí de manera legal con Indumil. Uno de ellos me pega y dispara, pero gracias a Dios no tenía munición en su proveedor. Y mientras tanto la niña suplica que no vayan a matar a su papá”, aseguró.

La escapada

Naranjo cuenta que los hombres le preguntan por su identidad, demostrando que no sabían de quién se trataba, por lo que decidió cambiar de identidad y hacerse pasar por un ciudadano llegado desde Bogotá que estaba de visita en Saravena y que tanto el vehículo como el arma eran prestadas.

Minutos después pasa un ciudadano en un vehículo a quien le pide el favor que lleve hasta Saravena a su hermana y a la menor de edad y aprovecha un descuido para subirse al mismo vehículo y pedirle al conductor que lo lleve a la estación de Policía.

“Si bien hay un cese por parte de los grupos armados que hacen presencia en el departamento, es bueno traer a colación que estso grupos vienen en un conflicto desde hace dos años, pero lo más triste es que los corredores viales dentro del departamento no tienen garantías para poder hacer desplazamientos libres y sin temor”, concluyó el exconcejal Naranjo.