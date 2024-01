Aún no hay un fallo que garantice los hallazgos fiscales en el HUS

Bucaramanga

La Contraloría General de la República concluyó una Actuación Especial de Fiscalización al Hospital Universitario de Santander (HUS), en la cual estableció 21 hallazgos administrativos.

De ellos 17 serían enviados a la Procuraduría General de la Nación por presunta incidencia disciplinaria, 7 hallazgos a la Superintendencia Nacional de Salud y Secretaría de Salud de Santander, 2 con presunto alcance penal y 4 hallazgos fiscales que suman $4.366 millones.

Sin embargo el informe aún se encuentra en proceso por lo que desde algunos sectores ven un poco apresurado dar por hecho estos hallazgos, comentó en Caracol Radio Ramiro Vásquez Giraldo coordinador de la veeduría Ciudadanía Activa Santandereana.

“Presuntamente están informando que hay unos daños fiscales, no sé de qué tipo poque eso no esta evidenciado en un fallo de la Contraloría. Emitieron un comunicado pero toca esperar a ver el fallo y quiénes van a ser los implicados porque la parte de administración del Hospital es muy grande”, señaló Vásquez Giraldo.

En el informe especial de la Contraloría al parecer se revisaron contrataciones de infraestructura, ampliación y remodelación del HUS, que especialmente están relacionados con la Unidad Neonatal dentro de las vigencias 2021, 2022 y el primer trimestre del 2023.

Por su parte la gerencia del Hospital aseguró que no se pronunciaría al respecto pues la solicitud de revisión que fue aceptada por la Contraloría General el 24 de octubre del 2023; y aún no cuenta con un fallo fiscal es decir no está en firme el informe.

“Toca esperar en definitiva que haya un fallo y esto viene de la Contraloría de Bogotá, y no de Santander porque por una actuación que se realizó el año pasado le solicitamos al vicecontralor general de la república el control excepcional funcional y quitarle el poder a la Contraloría del departamento; porque encontramos hechos de presiones indebidas y era necesario que lo asumiera el ente superior”, indicó el veedor.

Agregó que otro paso que están esperando desde la veeduría es que cuando se evidencie este caso esperan solicitarle a la Auditoría General de la República que le haga auditoría a la Contraloría General y la del departamento “porque si encuentran culpables están implicados tantos los unos como los otros”.