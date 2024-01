¿Cuáles son los principales retos en materia política para el Gobierno Petro en 2024?

Colombia

A propósito de este nuevo año, en Caracol Radio consultamos con analistas cuáles son los principales retos en materia política a los que se enfrentará el Gobierno del presidente Gustavo Petro durante este 2024. De acuerdo con Laura Bonilla, subdirectora de Pares, el reto más importante para el presidente Gustavo Petro durante este año será decidir si insistirá o no en la conformación de un gran acuerdo nacional.

“Si el presidente pretende que ese acuerdo se construya alrededor de un consenso sobre las reformas lo va a tener difícil porque no ha logrado generar consensos en prácticamente ningún tema y tampoco ha encontrado ese gran tema que le ayude a aglutinar sectores más allá de la negociación democrática y de la negociación política uno a uno. Entonces la creación de la base para ese gran acuerdo nacional que le permita no gastar todo su capital político congresista a congresista, reforma a reforma, es el reto del 2024 para él”.

Por su parte, el analista político, Carlos Arias, señaló que el principal reto para el Gobierno será sacar adelante su agenda legislativa. Pues cuenta con cerca de 3 meses para aprobar la Reforma a la Salud y también debe continuar con la discusión de la Reforma Laboral, pensional y educación.

“La laboral va relativamente avanzada porque tuvo una aplanadora en las últimas dos semanas en el Congreso dado los quórums, pero las otras dos tienen debates complejos álgidos. Sin embargo, lo más importante para el presidente Petro en el Congreso no necesariamente es su agenda legislativa, sino es lo que representa simbólicamente el cambio y lo que representó la falta de gestión y ejecución en 2023″.

Además, el analista político, Gabriel Cifuentes, indicó han sido muy pocos los proyectos que han avanzado y se han convertido en ley de la república. De hecho, insistió en que sigue pendiente el paquete social propuesto por el Gobierno.

“La Reforma a la Justicia, la Ley de Sometimiento, el Código Minero. Es decir, si bien el Gobierno tuvo unas victorias en el Congreso, fueron victorias de comisión o de plenaria, pero no han sido victorias frente a la aprobación del paquete legislativo de reformas que este Gobierno había propuesto desde un inicio”.

Sumado a esto, Cifuentes destacó como otro reto clave para el Gobierno el tema de la ejecución, particularmnete alrededor de temas sociales e infraetructura.

“Una reactivación no solo para cumplir con las promesas sociales, sino también para darle un empujón a la economía que seguramente va tener que enfrentar un año muy duro. La falta de ejecución ha sido una crítica constante por parte de la oposición, pero también lo ha reconocido el propio Gobierno que varios de sus funcionarios no han estado a la altura o no han cumplido con las metas propuestas”.

Las actividades en el Congreso se retomarán el 16 de febrero y a partir de esta fecha, el Gobierno deberá volver a medir el termómetro con los partidos políticos para garantizar que sus reformas sociales salgan adelante en el legislativo.