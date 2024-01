El curioso trabajo que tuvo Karol G antes de ser famosa: es el peor que ha tenido

Karol G es una de las artistas colombianas más destacadas a nivel internacional, en 2023 logró superar récords y llevarse diferentes reconocimientos por su álbum ‘Mañana será bonito’, sin embargo, aunque desde siempre contó con el apoyo de su papá y no paró de buscar oportunidades, el éxito tardó en llegar y tuvo que realizar otros trabajos alejados del mundo musical.

Fanáticos de la paisa revivieron una entrevista que dio años atrás, en la que reveló cuál fue el peor trabajo que hizo, no por malo, sino porque ella no estaba acostumbrada. Además, era bastante joven y desde siempre se destacó por mostrar sus ganas de trabajar y no quedarse quieta.

La cantante aseguró que trabajo en ‘El Hueco’ de Medellín, uno de los lugares más populares de la ciudad para comprar todo lo que necesita, desde artículos para el hogar como artículos personales.

“Yo trabaje en ‘El Hueco’, es un lugar donde venden todo super barato, parece un minimercado donde hay ropa, maquillaje, accesorios, todo, parece un mercado”, expresó.

Karol G aseguró que una tía de ella tenía una tienda en ese lugar y una vez que salió de vacaciones, decidió no quedarse haciendo nada: “entonces me fui con un primo y era todo el día, mi trabajo era en la calle, era vender, halar a la gente”, narró.

En la entrevista, la mujer luce con el cabello teñido de rubio por lo que se estima que el testimonio lo dio hace 4 o 5 años atrás. Karol G aclaró que las razones por las que no le gustó este empleo fueron que tenía que estar de pie todo el día y recibía malas respuestas de las personas, le pareció el peor porque no es fácil la atención al cliente y reconoce que no todos pueden desenvolverse bien en este trabajo.

No obstante, agradeció haberse empleado desde muy joven porque esto le permitió abrir la mente para los proyectos que ha conseguido hasta el momento.

El 2023 para Karol G

Carolina Giraldo tuvo un año 2023 lleno de éxitos, consolidando su posición como una de las artistas más importantes de la música latina. Entre sus logros más destacados se encuentran los siguientes:

Su álbum ‘Mañana será bonito’ debutó en el número uno de la lista Billboard 200, convirtiéndose en el primer álbum de una artista femenina latina en alcanzar este logro.

Por este álbum, Karol G ganó tres premios Latin Grammy, incluyendo Mejor Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Urbana.

Su colaboración con Shakira en el tema ‘TQG’ fue un éxito rotundo, alcanzando el número uno en las listas de éxitos de varios países. Incluso, fue una de las canciones favoritas del año para Barack Obama.

Su gira ‘Mañana será bonito tour’ fue un éxito de taquilla, con entradas agotadas en todas las fechas.

Además de estos logros, Karol G también fue noticia su aparición en el programa ‘Saturday Night Live’, su firma con la discográfica Interscope Records, o su participación en la banda sonora de la película ‘Barbie’.