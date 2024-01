5 alimentos que no pueden faltar en su desayuno, según Harvard

El desayuno ha sido considerado por los expertos como la comida más importante del día, ya que proporciona al cuerpo los nutrientes que necesita para empezar el día con energía y vitalidad.

Incluso, en 2013, un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard (HSPH) se sumó a la evidencia de que desayunar es importante para una buena salud. Los investigadores de HSPH descubrieron que los hombres que regularmente se saltaban el desayuno tenían un riesgo 27% mayor de sufrir un ataque cardíaco o muerte por enfermedad coronaria que aquellos que sí comían el desayuno.

Se concluyó que las personas que no desayunaban generalmente tenían más hambre más tarde en el día y comían más por la noche, lo que tal vez provocaba cambios metabólicos y enfermedades cardíacas.

Por eso, también Harvard ha dedicado algunas investigaciones para saber cuáles son las mejores opciones de desayuno.

5 alimentos que no pueden faltar en su desayuno

La Dra. Monique Tello, del Hospital de Massachusetts en EE.UU. y directora del programa de bienestar de la Escuela de Salud de Harvard asegura que desayunar o no depende de cada persona, explica que el desayuno es la comida que se realiza para romper el ayuno y no tiene por qué ser a la primera hora, pero sí se debe saber elegir lo que se come en la primera comida del día.

Según la experta, es importante saber elegir alimentos con un índice glucémico bajo. Una carga glucémica baja es menor de 10; una media es de 11 a 19 y una alta es superior a 20.

Según citó la revista Hola, las sugerencias de la Dra. Tello para desayunar de forma saludable, con baja carga glucémica y perfecto para romper el ayuno son:

Yogur natural, fruta y nueces Avena, fruta y nueces Pan integral o de centeno con mantequilla de nueces Tortilla de verduras Judías negras con tortita de maíz o integral

Otros expertos

Si desea un buen desayuno y entre semana, Walter Willett , presidente del Departamento de Nutrición y Profesor Frederick John Stare de Epidemiología y Nutrición, recomienda la combinación de cereales integrales, nueces y frutas, con yogur griego.

No obstante, Willett afirmó que hay que tener cuidado con los cereales integrales que se compran. Él y su colega David Ludwig , profesor del Departamento de Nutrición consideran que “muchos de los cereales y panes que comemos están muy procesados, lo cual no es lo que se desea”, dijo Ludwig. Él dice que debes buscar panes que incluyan granos “germinados” o “molidos en piedra”. Estos productos también deben incluir algún tipo de grano integral como primer ingrediente en el paquete.

También destaca que “las bayas son una excelente opción temprano en el día porque están repletas de fibra y polifenoles saludables”. Hay investigaciones que demuestran que los arándanos y las moras pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, según narra el HSPH.