Jorge Eduardo Rojas se posesionó como alcalde de una Manizales endeudada

Al ritmo de las notas de Bohemian Rhapsody interpretadas por la Sinfónica de Caldas, el alcalde de Manizales para el periodo 2024 - 2027, Jorge Eduardo Rojas, tomó juramento de su cargo al que llega por segunda vez, momento que fue tomado como un guiño a la cultura que se ha visto gravemente afectada por la falta de recursos.

En su discurso destacó que recibe una ciudad con más de 400 mil millones de pesos de deuda con desfinanciamiento de proyectos como la línea tres del Cable aéreo y con sobreendeudamiento de varias empresas públicas.

“Son más de 431,000 millones de pesos la deuda del municipio de Manizales, de Aguas de Manizales, Infimanizales y de Invama, ustedes escucharon hace 15 días que el alcalde de Cali salió a decir que Cali estaba quebrada porque tenía una deuda de $1.2 billones, pues nosotros que tenemos el 30% de los habitantes que tiene Cali o menos, tenemos una deuda de la mitad, el servicio de la deuda para el año entrante supera los 100 mil millones de pesos y hay entidades como Aguas de Manizales que quedan en riesgo financiero, lo mismo que INVAMA esa es una fotografía que nos tiene que poner a pensar, pero tenemos un equipo que es capaz de salir adelante”, dijo el alcalde entrante.

Pero tras el juramento Jorge Manrique Andrade, notario segundo de Manizales, este hizo un comentario que muchos lo tomaron como un mensaje indirecto hacía el mandatario saliente del que cuestionaban su estado de salud mental.

“Y esto en parte fue lo que motivo que yo tuviera que leer esto porque me parece que el examen tiene unos niveles bastantes serios, doce, certificado médico de aptitud físico y mental”

Destacó que para poder hacerle frente a las dificultades económicas con las que llega y para tratar de terminar los proyectos y realizar otros, están las alianzas publico privadas y también la austeridad.

“Lo primero austeridad en el gasto el municipio de Manizales y sus entes de centralizados, solo el municipio de Manizales tenía un poco más de 1.200 contratistas de prestación de servicios contratistas, que muchas veces no iban a trabajar ni prestaban el servicio y estaremos muy atentos a desnudar eso, pero no hablemos de del dedo en la llaga, sino de qué vamos a hacer, no vamos a tener ni un contratista más del que necesitamos, ni uno menos del necesario para prestar un buen servicio, es decir, seguramente tendremos el 60 o el 70% de ese número de contratistas solo en la administración central y cuando nos vamos a los institutos descentralizados nos va a pasar lo mismo porque hay entidades como Aguas de Manizales que tienen el doble del número de contratistas que ha tenido históricamente”, resaltó el mandatario entrante.

En su discurso destacó además que desde el dos de enero en la instalación de las sesiones ordinarias del Concejo de Manizales, radicará de inmediato ocho proyectos de acuerdo para empezar a atender varias necesidades de la ciudad relacionadas con temas de vías, desarrollo social, movilidad e incluso arte y cultura.

Llamó la atención la presencia de Laura Sarabia, Directora del Departamento de Prosperidad social y cercana al presidente Petro, en este evento de posesión del mandatario de Manizales, frente a lo cual califican como un guiño para la búsqueda de recursos y de apoyo del gobierno nacional, frente a lo que dijo, “no nos vamos a quedar sin la inyección de recursos del Gobierno Nacional, no puede ser lo primero, para eso es que vamos a crear una unidad de proyectos gigantesca con expertos que nos desarrollen en muy poco tiempo una cantidad de proyectos para poder concursar en recursos de cada una de las líneas del Plan Nacional de Desarrollo y vamos a tener expertos en proyectos (...) ustedes saben que tengo una filosofía muy lejana a la del gobierno, pero acaban de ver a la doctora Laura Sarabia aquí sentada en la única posesión en el país a la que va a asistir, eso quiere decir que tenemos como llegar la doctora Sarabia, es una mujer muy importante dentro del gobierno que no solamente dirige el DPS sino que tiene digamos, un gran liderazgo en el mismo y vamos a trabajar”

En su discurso, Rojas dijo que es preocupante el problema financiero de la ciudad por lo que debe poner la casa en orden. Señaló que en las últimas semanas consolidó un equipo de profesionales para entender los desafíos de urgencia de enormes tamaños “porque no se puede perder un minuto para recuperar a Manizales”.

Destacó varios logros o victorias tempranas como el caso de recursos por más de $41 mil millones de pesos para atender necesidades de los jubilados, la apertura el puente 1 del intercambiador vial de la Carola y fortalecimiento de la movilidad en esa zona de cara a la Feria de Manizales.

