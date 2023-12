“Bastante bien le haría a nuestro país”: Name sobre propuesta de regiones autonómicas

Iván Name, presidente del Senado de Colombia. Foto: Colprensa.

Colombia

A través de una carta el presidente del Senado, Iván Name, se refirió a su propuesta de regiones autonómicas, destacando la necesidad de repensar el sistema geopolítico que rige actualmente en el país.

“Esta, que ha sido la lucha de muchas voces que por décadas hemos coincidido en la necesidad de entender que la causa de la guerra, el atraso y la pobreza está en el modelo bolivariano del centralismo con el que se fundó nuestra patria, está tomando mayor fuerza que nunca”.

Allí, Name indicó que durante su periodo como presidente del Congreso ha promovido dicha propuesta que “se mueve entre el federalismo y un modelo de regiones autonómicas”, en múltiples espacios de análisis y divulgación. También, se refirió a la decisión del Gobierno de no prorrogar la delegación minera en el departamento de Antioquia, sobre la cual manifestó su desacuerdo esta semana en redes sociales.

“Paradójicamente la decisión de dar por terminada la delegación no es antijurídica en su fundamento sino en su consecuencia. Y es que el sustento invocado por el gobierno es que la delegación no puede ser permanente, en lo que, por supuesto estoy de acuerdo, y por una razón sencilla, si una función se delega de manera prolongada lo que demuestra es la capacidad del delegatario (en este caso el Departamento) para ejercerla, lo que debería llevar no a la terminación de la delegación para reasumirla, sino para definitivamente descentralizarla en cabeza del ente territorial, y esa es la línea de la Constitución en su conjunto, que se materializa en el artículo 365, entre otros, y la orientación de la Corte Constitucional en varias de sus decisiones, entre ellas la sentencia C-036 de 2005″.

Frente a esto, Name añadió que “la decisión del gobierno nacional fue la de terminar la delegación para reasumir la competencia, argumentando que la ejercerá de manera desconcentrada, y para ser honestos, la desconcentración no es más que centralismo vestido de ruana, o, en este caso, de poncho y carriel”.

En esta carta también explicó que hay delegaciones vigentes incluso más antiguas que la delegación minera a la que dio por terminada el Gobierno, como lo es la delegación en materia de transporte. Además, señaló que desde la constitución del 91, todos los mandatos, incluido el actual, han tendido a concentrar cada vez más funciones bajo el poder del Gobierno Nacional, esto a través de modificaciones al sistema general de participaciones, la nacionalización de facto de las regalías, en asuntos de servicios públicos, entre otras.

“Todos los gobiernos desde la vigencia de la Constitución de 1991 han cedido a la tentación centralizadora, de concentrar cada vez más y más funciones en el cabeza del gobierno nacional, por ejemplo, a través de modificaciones al sistema general de participaciones, la nacionalización de facto de las regalías, en asuntos de servicios públicos, y, en fin, la asunción de funciones de toda índole, y este gobierno demuestra no tener intención de ser la excepción”.

Aseguró que desde su rol como presidente del Senado, continuará reforzando el debate sobre la descentralización de los territorios y su propuesta de regiones autonómicas, pues indicó que “el camino más expedito al fracaso de una iniciativa que reformule nuestro destino como país, modificando su modelo geopolítico es el de las banderas partidistas, por eso nuestra vocación es la de convocar a todos quienes estamos convencidos de que este es el camino, y convencer a quienes aún no están convencidos”.

El presidente del Senado agregó que está convencido de que este modelo que propone ayudaría a resolver múltiples inequidades y problemas sociales por los que atraviesa el país actualmente y particularmente, regiones como el Cauca, Arauca y gran parte del Pacífico.