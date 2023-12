Mucho cuidado este fin de año con el licor ilegal o adulterado, está en riesgo la salud

Pereira

Desde la Alcaldía de Dosquebradas hacen un llamado a la comunidad para que estén alerta y no se dejen llevar por los precios bajos, el licor debe ser comprado en lugares legales y de confianza, revisar que tenga las etiquetas correspondientes al departamento donde se compra y que en su contenido no se vean partículas o cuerpos extraños, todas esas indicaciones pueden evitar que sea víctima de un licor de contrabando o adulterado.

Frente a esto, la secretaria de Salud de Dosquebradas, Bibiana Romero Olarte, indicó que están realizando actividades de inspección, vigilancia y control, y a la fecha llevan más de 21 establecimientos registrados.

“Con el fin de revisar las condiciones higiénico-sanitarias del sitio, almacenamiento y comercialización del personal manipulador, de verificar todos los productos en cuanto a procedencia y leyendas obligatorias. Como bien sabemos, en épocas decembrinas el consumo de bebidas alcohólicas ha aumentado por estas fiestas y todas las reuniones frecuentes entre familiares y amigos, por eso es importante que conozcamos lo que sucede en el organismo al ingerir alcohol, al igual que prevenir el consumo de alcohol adulterado; con nuestro equipo estamos realizando operativos de inspección vigilancia y control que nos permitan garantizar las condiciones adecuadas de consumo y combatir la ilegalidad”, explicó la funcionaria.

Adicional a la revisión de la legalidad del producto, desde el programa de Medio Ambiente y Consumo, realizan actividades de asesoría para la manipulación, saneamiento y verificación de los productos, así los comerciantes evitan ser también víctimas de los vendedores que adulteran las bebidas.

Esto lo resaltó José Edilberto Domínguez, representante de un establecimiento comercial de Dosquebradas.

“Muy importante porque a uno le hacen ver las cosas para tener mejor el negocio y que el cliente se sienta más a gusto con la atención. Nunca, no le compro sino a la empresa directamente y mantengo la factura, llevo 19 años con el negocio y nunca he tenido problemas, no le compro a gente de la calle, únicamente a las empresas. La gente viene a comprar aquí porque la gente llega con la certeza de que es licor legal”. Dijo el comerciante.

Las autoridades alertan sobre las cifras que se presentan actualmente en el país, donde de cada 100 botellas de licor, alrededor de 24 son ilegales y de estas 12 estarían adulteradas.

Es indispensable que los comerciantes revisen los registros sanitarios, no solo de las bebidas alcohólicas, sino también de productos como cigarrillos, entre otros.