Cómo crear su propio Funko Pop GRATIS con inteligencia artificial: paso a paso

Para todos los que no sepan, los Funko Pop son figuras coleccionables de personajes populares y famosos de series, películas, cómics, videojuegos, cantantes, deportistas, entre otros. Es importante saber que la empresa Funko no solo cuenta con las figuras pop, sino que también producen peluches, juegos de mesa, figuras de acción, calendarios, álbumes, lámparas, auriculares, otros productos electrónicos y mucho más, algo que no todos saben y que suele sorprender mucho.

¿Qué los hace tan particulares?

Sin duda alguna, las figuras Funko Pop destacan a simple vista porque sus cabezas son más grandes que el resto del cuerpo. Además, Funko se destaca por crear sus productos con base a contratos con grandes empresas de entretenimiento y deporte como Marvel, DC, Sony Pictures, NBA, Disney, Warner Bros, HBO, Lucasfilms, Fox, Paramount, BBC, Universal Studios, Nickelodeon, entre otras.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, con ayuda de la aplicación de Bing, el motor de búsqueda web de Microsoft, nos dimos a la tarea de pedirle que hiciera una figura funko pop personalizada con algunos atributos. Si es un aficionado de la cultura pop, siga estos pasos:

Paso a paso para crear su Funko Pop

En primer lugar, deberá descargar la aplicación móvil “Bing, disponible para iOS y Android

Una vez descargada en su dispositivo móvil, entre y podrá observar en el borde inferior derecho una pestaña con el texto ‘Aplicaciones’.

Entre en el apartado de explorar, busque “Image Creator” y de clic.

y de clic. Tras realizar los pasos anteriores, ya estará en el generador de imágenes de Bing por inteligencia artificial. Ahora tendrá que agregar el Prompt, instrucción o texto inicial que se le proporciona a la herramienta para guiar su generación de respuestas o resultados

instrucción o texto inicial que se le proporciona a la herramienta para guiar su generación de respuestas o resultados Teniendo el modelo en español, tendrá que depurar con su nombre y atributos, ya que cada prompt es diferente

Ejemplo de Prompt

Figura Funko de varón, llamado Juan Ma, con camiseta del Capitán América, de piel clara y un control de Play Station 5 en la mano derecha. El Funko se muestra dentro de una caja Funko con el texto del nombre Juan Ma Acosta y el logotipo de Los Vengadores para la caja, lo que permite visibilidad de la figura, tipografía y renderizado 3D.

Ahora solo tiene que dar el botón “Sorpréndeme”

Espere unos segundos y tendrás 4 imágenes que podrás descargar a su dispositivo móvil y compartirlo con sus contactos

Eso sí, si no le convence del todo, puede pulir su prompt y volver a dar a la opción ‘Sorpréndeme’, que le dará más opciones.