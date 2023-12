¿América de Cali está cerca de perder una nueva figura para el 2024?

América de Cali trabaja en su proyecto para el 2024 y, por ahora, son más las bajas que las altas en el cuadro vallecaucano. Varias de las grandes figuras del equipo durante este año no continuarán y se especula que una más estaría cerca de abandonar la institución.

Juan Camilo Portilla, eje del mediocampo y en la institución desde el 2022, es el hombre cuya continuidad en el club se pone en duda. El volante vallecaucano de 25 años podría marcharse al fútbol argentino, en la que sería su tercera experiencia en el exterior.

Talleres de Córdoba es el equipo al que podría partir Portilla, según han venido especulando los distintos medios del país durante los últimos días. Inicialmente, el volante habría sido ofrecido a San Lorenzo e Independiente.

Entretanto, Mauricio Romero, presidente del equipo, aseguró que desean continuar con el jugador; no obstante, dejó abierta la puerta a una posible salida al no confirmar su continuidad en diálogo con Caracol Deportes.

“El tema de Portilla, es un poco lo de siempre, no hay mucho acercamiento, no hay en este momento una propuesta oficial o una oferta oficial que nosotros podamos decir que puede ser interesante para el club y para él. Estamos esperando si en el transcurso de lo que queda de este año llega, pero nosotros no quisiéramos en este momento prescindir de Juan Camilo”, aseguró Romero.

Juan Camilo Portilla disputó 41 partidos con América de Cali en lo corrido del 2023 entre Liga y Copa Colombia, siendo inicialista en 40 de ellos y aportando una anotación. Una fractura de costillas sufrida en los cuadrangulares finales ante Nacional, le impidió al vallecaucano haber sido convocado a la Selección Colombia para los amistosos ante Venezuela y México.

Salidas confirmadas

América es el equipo grande que más salidas ha confirmado para la próxima temporada junto a Santa Fe. A Adrián Ramos, ídolo del equipo, y Carlos Darwin Quintero, se suman Diego Novoa, Daniel Quiñones, Facundo Suárez y Daniel Mosquera.