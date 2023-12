Polémica por millonario contrato de Alcaldía Local 2 de Cartagena para capacitaciones

Cartagena

Hay polémica en Cartagena porque a pocos días de finalizar el 2023, el alcalde de la localidad Virgen y Turística, Andy Reales, planea ejecutar un contrato por 3.185 millones de pesos para realizar capacitaciones en emprendimiento y competencias laborales con una entidad sin ánimo de lucro llamada Grupo Ingeniuos.

Dentro de las especificaciones del contrato está la entrega de 525 kits de formación por valor de $45.675.000, conformado por una agenda pasta dura, lapicero con imagen del proyecto, tula con imagen del proyecto y carné.

También se darán 525 certificaciones de formación en competencias, por valor de $10.500.000; 525 camisetas con información del proyecto, por $ 31.500.000 y 550 refrigerios empacados por $ 11.000.000.

La Contralora Distrital, Ángela Cubides, confirmó a través de los micrófonos de Caracol Radio, que el ente de control recibió una denuncia ciudadana sobre este polémico contrato y por eso se decidió realizar una visita a la Alcaldía Local 2, con el propósito de recibir información documental del mismo.

La jefe del órgano de control aseguró que hubo complicaciones con algunos contratistas de esa Alcaldía para recibir la información requerida.

“Nos llegó denuncia por parte de varias personas respecto al contrato en mención. Se hizo una visita por parte de participación ciudadana y director de control fiscal, se recaudó una información porque en el Secop no se encontraba toda la documentación de la etapa contractual. Nos atendieron unos contratistas, evidenciamos que la información no se encontraba disponible en la entidad, es decir no había una carpeta del contrato, sino que le fueron enviando la información, de lo cual hicimos un acta”, expresó.

Cubides resaltó que uno de los tres contratistas que atendieron al equipo de la Contraloría Distrital no quiso firmar el acta.

“Manifestó decir que dentro de su contrato de prestación de servicios no estaba atender a la contraloría y por tanto no firmó el acta de la entrega de la información. Dijo que no iba a afirmar porque estaba la palabra oposición a la diligencia porque eso fue lo que inicialmente se presentó”, aseveró la Contralora Distrital.