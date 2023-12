Fredy Guarín y una grave denuncia en redes: “Mañana no sé qué pueda pasar en mi vida”

Fredy Guarín, exfutbolista colombiano. (Photo by Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images) / VCG

Fredy Guarín, exfutbolista colombiano, causó gran preocupación el pasado 23 de diciembre, cuando publicó una serie de videos a través de sus redes sociales en el que denunciaba nuevos problemas familiares e incluso aseguraba que no lo dejaban ingresar a su propia casa, la cual se encuentra en Montería.

“Estoy en Montería otra vez, como un día lo decidí. Ya llevo como cuatro o cinco veces que no me dejan entrar a mi casa, la casa que yo compré con mi propia plata... A un hombre no se lo trata así”, sentenció en el primero de los dos videos, que por cierto borró minutos después.

Tras esto indicó que se hacía responsable de “lo que llegara a pasar” en cuanto a su difícil situación, agregó que no iba a dar nombres de quienes serían los responsables y reiteró que la forma en que lo han tratado no ha sido la mejor.

“Me hago responsable de lo que llegue a pasar. No doy nombres, pero simplemente les digo que a un hombre no se le trata así. Un hombre que ha sido bueno, por más de que tenga sus errores. Yo me hago responsable de mis errores, pero no se irrespeta así”, expresó.

La siguiente grabación fue mediante un vivo en Instagram, la cual también se originó desde el interior de un vehículo. Allí, Guarín sentenció que su familia le había dado la espalda y reconoció que está cansado de las personas que se aprovechan de su situación.

“Mi suegra, mi hija, la hija de ella, que son personas que yo amo con todo mi corazón, cogieron y me dieron un espaldazo”, contó el nacido en Puerto Boyacá.

Y cerró con un mensaje que ha causado gran preocupación: “Graben a ustedes este video porque mañana no sé qué pueda llegar a pasar en mi vida. Como se los dije hace unos días a mi mamá, mi papá, a mis hijos: estoy cansado de la gentiza, de que la gente se aproveche de las debilidades”.

Recientemente, Fredy Guarín fue noticia al haber sido invitado al partido de las leyendas de Conmebol, junto con ‘El Pibe’ Valderrama y Mario Alberto Yepes. Allí se lo vio disfrutando con varios excolegas e incluso con José Néstor Pékerman, quien lo dirigió en la Selección para las Eliminatorias y el Mundial de Brasil 2014.

Se repite la historia

Fredy Guarín ya había pasado por momentos complicados durante su estadía en Bogotá, cuando tuvo la oportunidad de jugar con Millonarios, el equipo de sus amores.

Según contó el mismo exfutbolista en El Vbar Caracol, los problemas con el alcohol terminaron por arruinar su paso por el equipo capitalino: “Tenía muchos problemas y mi refugio era el alcohol. Cuando me vine de Bogotá por un problema personal, lo combiné con el alcohol y pasó lo que pasó. Ese fue el explosivo para salir de la forma como salí”.

Justamente sobre esto último, Guarín se refiere al video que se viralizó en redes sociales respecto a una supuesta riña familiar, que terminó con la intervención de la Policía.

“Cuando uno tiene problemas de alcohol, uno tiene la mente nublada. La solución siempre para mi era emborracharme y olvidarme de problemas familiares y laborales”, concluyó.