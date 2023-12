Ex habitantes de calle almuerzan en la casa de Nariño con el presidente Petro por Navidad

El Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá, específicamente la Secretaría de Integración Social, se unieron para darle una Navidad diferente a ex habitantes de calle, que hoy 24 de diciembre cambiaron sus noches en las calles y ahora tienen un plato de comida, tienen amigos y estarán reunidos en familia en la noche de hoy.

“Nos encontramos hoy acá celebrando la Navidad para cerca de mil ciudadanos habitantes de calle. La subdirección para las adultez maneja esta política pública y somos los responsables de que estas personas muy vulnerables en Bogotá pasen días de fiestas como estos, personas que no tienen familia, por diferentes situaciones nuestros equipos se convierten en la familia de ellos y estamos felices en esta fiesta que el día de hoy vivimos en la casa de todos los colombianos”, dijo Carlos Cardoso, subdirector de Adultez de Integración Social.

Así mismo dio a conocer lo que hacen desde la alcaldía para ayudar a los habitantes de calle.

“Nosotros tenemos 13 centros de atención para ciudadanos y ciudadanos habitantes de calle. Tenemos centros de autocuidado donde hacen un cuidado, como lo hace, como le dice su nombre, particular, único, de manera personal tenemos comunidades de vida, tenemos hogares de paso, tenemos un centro de atención especial para mujeres, tenemos un centro sociosanitario para aquellas personas que tienen dificultades o atención de salud y tenemos un lugar de alta dependencia afuera de Bogotá para aquellas personas un poco más desahuciadas, desafortunadamente, en la ciudad tenemos cerca de 3.033 espacios o cupos para ellos, que es lo que nosotros le brindamos a esta capital”, dijo

Los ex habitante de calle nos contaron como es el cambio que han tenido entre hace unos años y este en navidad.

“El año pasado, o hace tal vez dos años, ¿Cómo eran tus navidades? Eran pues prácticamente en la calle, solas, sin mi familia y prácticamente sin nada que celebrar. ¿Y hoy? Y hoy en día ha cambiado muchísimo, estoy en sobriedad y estoy bien con mi familia de la comunidad y estoy con todos los compañeros que me acompañan. Qué chévere. Bueno, la misma pregunta, sumercé hace dos años, ¿Cómo era la Navidad del Año Nuevo? La Navidad para mí hace dos años era solo, prácticamente, como el dicho, calle arriba, calle abajo, y pues hoy me tomo con felicidad, porque hoy ya puedo compartir con alguien, ya me siento seguro en lo que hago”.

En esta fiesta de navidad más de 300 ex habitantes de calle comieron, bailaron, cantando y pues están disfrutando de manera totalmente diferente esta noche buena.