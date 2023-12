La Alcaldía de Barranquilla intensifica medidas para evitar personas quemadas con pólvora durante este fin de semana de Navidad.

Son acciones puntuales enfocadas a esta temporada como vigilancia presencial, prevención y atención de las lesiones ocasionadas por pólvora, también darán atención a personas intoxicadas por fósforo blanco e intoxicaciones por bebidas alcohólicas adulteradas.

Estos controles se hacen teniendo en cuenta que en la ciudad durante diciembre ya van 10 personas lesionadas con pólvora.

Recomendaciones: “No mezclar licor con manipulación de pólvora, estos elementos no son inofensivos y causan daños graves para toda la vida, mantener a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes lejos de la pólvora, no comprar, vender o usar pólvora a fin de evitar quemaduras, amputaciones o intoxicaciones que puedan causar afectaciones graves a la salud, la pólvora es peligrosa y causa daños físicos y psicológicos para toda la vida”, indicó la Alcaldía.

El Distrito recomienda que en caso de presentarse quemaduras con pólvora, dirigirse al centro de salud más cercanos y lavarse la zona afectada con agua limpia y fría.

