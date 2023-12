Jhon Arias gana el Balón de Bronce del Mundial de Clubes

Jhon Arias gana el Balón de Bronce del Mundial (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images) / Tullio Puglia - FIFA

Manchester City se coronó campeón del Mundial de Clubes luego de golear en la final a Fluminense 4-0 en Arabia Saudita, confirmando el dominio de Europa sobre Sudamérica en estas deficiones, pues desde 2012, cuando ganó Corinthians, llevan títulos consecutivos para el Viejo Continente.

Julián Álvarez fue quien abrió el marcador en apenas un minuto de juego con un gol de pecho, emulando aquella anotación de Lionel Messi ante Estudiantes de La Plata en 2009. Nino, en contra, llevó el marcador a 2-0 para los ingleses y en el segundo tiempo Phil Foden (72′) y Julián Álvarez (88′), concretaron el triunfo ante los brasileños, que tuvieron como uno de sus mejores jugadores al colombiano Jhon Arias.

El futbolista de la Selección Colombia tuvo un mejor tiempo que el segundo, así como todo su equipo. De hecho, sobre el final del complemento, Arias tuvo una de las más claras para Flu, cuando Marcelo centró desde la izquierda y él remató de cabeza, pero el arquero Ederson Moraes evitó la caída de su arco con una gran atajada.

Arias, Balón de Bronce

Fluminense disputó tan solo dos partidos del certamen, en los cuales el futbolista de 26 años tuvo destacadas actuaciones. En las semifinales ante Al Ahly de Egipto, se encargó de abrir el marcador con una anotación de penal al 71′ y luego Jhon Kennedy (90′) selló el pase a la final.

Arias terminó ganando el premio al tercer mejor jugador del certamen, por debajo del español Rodri, que obtuvo el de oro y Kyle Walker, el de plata. El oriundo de Quibdó se suma a Rafael Santos Borré (2018), quien también obtuvo el Balón de Bronce.

Por su parte, Arias no se pudo sumar a los colombianos que han terminado como campeones del Mundial de Clubes y el grupo sigue siendo de cuatro: Freddy Rincón, Corinthians (2000), Fabián Vargas, Internacional (2006), Iván Ramiro Córdoba, Inter de Milán (2010) y James Rodríguez, Real Madrid (2014 y 2016). No obstante, cierra un año de ensueño en el que se pudo consagrar en la Selección Colombia, se dio a conocer ante el mundo y ahora las ofertas desde Europa no se harán esperar.