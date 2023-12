El presidente está cansado de que los ministros le sigan diciendo “NO SE PUEDE”

Continúan los desacuerdos entre el gabinete ministerial y Gustavo Petro por la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los proyectos en diferentes regiones del país, pues según fuentes que han estado presentes en las reuniones con los ministros, no paran los disentimientos con las iniciativas y los tiempos de ejecución del presidente.

En temas como la Universidad del Catatumbo, el agua para La Guajira y la reforma agraria para entregar tierra a los campesinos, el jefe de Estado pidió que todo se entregue y ejecute en 2024; pero al explicarle que aunque todo está andando se van a presentar las demoras normales que deben surgir para el paso de estos proyectos, el presidente Petro les reclamó por más gestión y que paren de decirle a todo “no se puede”.

En algún momento de la jornada, la molestia creció tanto y al punto que manifestó que sus ministros parecían de la oposición porque todo lo quiere frenar.

Sobre la titulación y compra de tierras, reclamó que no avanzan a la velocidad esperada y propuso entonces que esos recursos pasaran al Banco Agrario para inyectar crédito al campo; a lo que de nuevo le respondieron “Presidente, no se puede”. Esto por unas normas aprobadas en el Congreso y compromisos con organismos internacionales como la OCDE.

En cuanto al Plan de Obras Públicas y Proyectos de Infraestructura para el 2024, el presidente dejó claro que se deben cumplir los acuerdos y los CONPES para Bogotá y Antioquia, pero que deben dejar de ser la prioridad en cuanto al presupuesto nacional, y que debe ponerse el foco en el desarrollo de las regiones apartadas y los proyectos ferroviarios que se prometieron en campaña y que vienen en proceso de estructuración.

También se le notó muy frustrado por el poco avance en el proyecto de la Universidad del Catatumbo e insistió en que se debe destinar la plata y empezar a ejecutarse en 2024 y que si eso no ocurría y el presupuesto del 2024 no reflejaba la materialización de sus propuestas, no firmaba el decreto de cierre del 2023 y el de la plata para el próximo año.