Antes y después de morir en vida migrando

“¿Qué madre va a tener calma con una hija desaparecida? ¿Qué madre va a tener calma con una nieta que es todo para mí? ¡Que yo no tengo vida ni para comer! Tengo 43 días tomando pastillas para poder dormir”.

Así comienza el relato de Libia, desde hace dos meses el mar de San Andrés se tragó, literalmente, a sus familiares que querían migrar a suelo americano, las hipótesis que llegan a manejar estas personas es que se trataría de un secuestro, pues todos los días se preguntan dónde están los cuerpos, dónde están sus pertenencias. Libia hace parte de las 42 familias que tienen un antes y un después de morir en vida migrando.

“¿Dónde están los derechos humanos? Y me dirijo también al señor gobernador con todo respeto. Si estas personas estaban metidas en un galpón, si esta gente, estos guías hacen de las suyas en San Andrés, ¿cómo es posible que en sus narices tenga que pasar todo lo que está pasando? Y no hay una respuesta para nadie familiar”, dijo.

“La última conexión que nosotros tuvimos, que nosotros supimos de ella, fue el 21 de octubre a las 8 de la noche que le escribió a mi hermano. Me dijo que la habían sacado del hotel, que ella no entendía por qué la sacaron así como que se estuviera huyendo de alguien o de algo, que el bebé estaba mojado”, dijo Yorlmedis

“Hace 14 meses estuvimos en Barranquilla. Yo la estuve reconociendo por allá porque tengo ciudadanía colombiana. Ya hoy en día es una desaparición colombiana”, dijo José Luis.

Familias hablaron ante las autoridades

Acompañando a Libia, quien habló ante varias autoridades nacionales y departamentales de San Andrés, está Yorlmedis y José Luis. Tres personas que llevan 60 días buscando a sus familiares. Se niegan a pensar que fue un naufragio, pues no encuentran sus cuerpos, sus bolsos, ni siquiera la lancha donde desaparecieron estas más de 40 personas.

“Demuéstrenme lo contrario a mí como madre, demuéstrenme lo contrario. Yo quiero ver el cuerpo de mi hija y de mi nieta para yo poder dormir en paz, porque tampoco voy a dormir en paz porque se mueran, pero por lo menos yo me quedo tranquila y digo, bueno, sí fue un naufragio, está bien, el señor de arriba es el que manda”, Libia.

“Pero eso es mentira, ellos no naufragaron, ellos están secuestrados, los tienen retenidos. Por más que sea que los animales se hubiesen comido cuerpo o algo, algo tenía que aparecer. La lancha no aparece”, Yorlmedis.

“Pues nos han hecho querer y hacer ver lo que no es. O sea, ellos se van por un naufragio donde están las evidencias para certificar un 100% que sí es la verdad”, José Luis

San Andrés una ruta VIP

Pero ¿por qué se está incrementando la migración ilegal por este lugar? La respuesta que da el gobernador de San Andrés, Ever Hawkins, es clara, dura mucho menos hacer esta travesía por alta mar que hacerla por el tapón del Darién.

“El estrecho del Darién tienes que llegar a Panamá, posteriormente a Costa Rica y de Costa Rica a Nicaragua, mientras que por acá llegan directamente a Nicaragua ahorrándose que es aún más peligrosa. No sin decir que esta travesía en el mar, mar abierto, también es una travesía muy complicada, muy riesgosa, en donde estos coyotes, estas personas que están dedicadas al tráfico de migrantes, pues obviamente han encontrado un negocio lucrativo. Algunos llegan, otros no”, dijo el funcionario.

Algo más que se ha intensificado son las empresas legalmente constituidas que ofrecen paquetes VIP, pero que solo son fachadas, para que los migrantes emprendan al norte del continente en las peores condiciones. Sara Arboleda, de la Oficina de Control, Circulación y Residencia de San Andrés, nos cuenta más.

“San Andrés es considerado como la zona VIP para llegar a Estados Unidos. Lastimosamente es una idea que se las han vendido, pero ¿a qué costo?”

“La gente prefiere hacer este tipo de cosas antes que estar en su país”

Pero a pesar de los controles que existen, de las cientas de iniciativas para migrar de manera legal y segura, parece que es más grande ese monstruo del desespero por salir de un país que, aunque amas, debes dejar atrás. Gustavo Azócar, asesor de las familias.

“Y es tan terrible lo que está pasando en Venezuela, que la gente prefiere atravesar el tapón del Darién, lanzarse a un océano entre San Andrés y Nicaragua, con todos los riesgos que eso implica, por salir de Venezuela. Entonces la pregunta es, ¿cómo será de grave lo que está pasando en Venezuela, que te lanzas por un sitio donde te puede pasar cualquier cosa?”, dijo.

Historias desoladoras

Bueno, y volvamos con las historias. José Luis perdió a su hija hace dos meses. No tenían la mejor relación, pues hace menos de dos años él la había reconocido como su hija. Mile, como la llama cariñosamente, sin decir una sola palabra, se escapó a hacer esta travesía. Y ahora eso, precisamente, es lo que más le duele a su padre.

“Ella iba con el deseo de llegar allá a Estados Unidos porque allá estaba mi nieta, su hija de 11 años y su esposo que la están esperando aún allá. Ella zarpó, bueno, de acá el sábado 21 y yo me vengo a enterar un lunes. Y por medio de un hijo que está en Chile. El tiempo es perfecto. Me decía: sí, papá, pero entiéndame que ya casi más de un año que yo no veo a la niña. Yo le digo, no importa, ya se ha esperado un año, espere otros mesecitos y mira”. José Luis

Por otro lado está Yormeldis, quien nos cuenta que su hermano pasó por el tapón del Darien y quería evitar que su esposa e hijo sufrieran lo que él sufrió, pero sin imaginar que días después los perdieran el mar.

“Mi cuñada tenía seis meses, mi hermano se fue para Estados Unidos. Claro, como todo, como padre, él quería reunirse con su familia, con su bebé. Nosotros siempre habíamos planeado de irnos, pero por acá, por aquí, por el Darien. Pero como mi hermano ya tuvo esa experiencia, entonces él decía que no, que eso era muy peligroso, que no iba a meter a su familia por ahí y que él ya había averiguado esa ruta por un compañero que tenía en Estados Unidos, que él iba a reunir su plata para que su familia se fuera para allá y no pasara tanta cosa por ahí, por ese Darien, si yo fuese sabido, por Dios, yo jamás fuera puesto en riesgo a mi familia por ese lado”. Yorlmedis

“No era un camión de cerdos que se perdió, eran personas”.

El clamor de estas personas se une además para pedirle al gobierno de Colombia que los mire con empatía, pues esta situación, dicen ellos, le puede pasar a cualquiera.

“En San Andrés no nos dan respuesta de nada. O sea, vieron eso, como todas las otras lanchas. Le pasaron por alto. Sí, por alto y ya, como que si se perdió, ¿qué?, un camión de cerdo, ya, un poco de animales y ya. Yo sé que nosotros somos migrantes, pero somos seres humanos, igual que los demás. Hay 17 niños perdidos. Hoy me tocó a mí, mañana no se sabe a quién”, Yorlmedis

Según cifras de la Procuraduría, en el país se ha aumentado ya en un 99% la migración ilegal y solo este año, por el mar Caribe, han salido 469 personas. De esas, 120 han sido niños y niñas menores de cinco años.

Y aunque se sabe bien que la migración nunca se va a terminar, pues ha estado desde la prehistoria, así como lo han advertido las entidades, se debe incrementar la presencia e intervención por parte del Estado. No solo para evitar los vejámenes que sufren estas personas, sino la corrupción que se está percibiendo en los últimos meses de los propios integrantes de la Armada Nacional, que estarían traficando a migrantes.